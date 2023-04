﻿Frischer Spargel aus Hannover: Hier gibt es die Stangen direkt vom Hof

Hannover. Die Spargelzeit hat begonnen: Ob gekocht, gebraten oder roh im Salat, das Gemüse ist und bleibt ein Dauerbrenner. Momentan verkaufen Landwirte die schmackhaften Stangen. Doch der Weg muss nicht immer zum Supermarkt führen: Hier erfahren Sie, wo es in und um Hannover Spargel direkt vom Hof zu kaufen gibt.

Frischer Spargel vom Wochenmarkt

Spargel gibt es zwar auch in Supermärkten zu kaufen. Allerdings kann es sein, dass die Stangen dort nicht aus der Region kommen, sondern aus Süd- oder Osteuropa. Bessere Chancen auf Regionalität versprechen die Wochenmärkte in Hannover. Zwischen April und dem Ende der Spargelsaison Ende Juni bieten viele Gemüsehändler frischen Spargel aus der Region an. Eine Übersicht aller Wochenmärkte inklusive der Öffnungszeiten finden Sie auf der Website der Stadt Hannover.

Spargelhof Heuer

Spargel auf dem Hof Heuer verarbeitet. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Spargel- und Beerenhof Heuer ausFuhrberg ist seit mehr als 30 Jahren in Familienhand. Zur Spargelsaison werden die frischen Stangen täglich von 8 bis 19 Uhr im Hofladen, Trülldamm 5 in Fuhrberg angeboten. Zudem können Kunden den Spargel in Hannover an den folgenden Verkaufsständen erwerben:

Ahlem: E-Center, Am Bahndamm 17

Döhren: Peiner Straße 1/Ecke Hildesheimer Straße

Kleefeld: Berckhusenstraße 8

Misburg: Hannoversche Straße 102

Mitte/Hauptbahnhof: Ernst-August-Platz 1

Nordstadt: Engelbosteler Damm 62

Vahrenwald-List: Niedersachsenring 35/Ecke Linsingenstraße

Spargelhof Hemme

Seit mehr als 50 Jahren wird in der Wedemark auf dem Hof Hemme Spargel angebaut. Das Gemüse gibt es täglich von 7 bis 18 Uhr auf dem Hof direkt, Wasserwerkstraße 19, in Elze-Wedemark und am Wochenende auch an einem Stand in Lindwedel.

Spargelhof Buchholz

Im Familienbetrieb an der Röddenser Dorfstraße (B443) in Lehrte dreht sich seit vielen Jahren alles um Spargel. Die Stangen kommen jeden Morgen frisch vom Feld und können zusammen mit Kartoffeln, Sauce Hollandaise und Schinken auf dem Hof erworben werden. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr, sonntags 9 bis 15 Uhr.

Spargelhof Cord Molsen

Frisch auf den Tisch: Einzelne Bauern verkaufen Spargel nicht nur auf dem Wochenmarkt, sondern auch auf dem eigenen Hof. © Quelle: Andreas Arnold/dpa

Traditionell verkauft der Spargelhof Cord Molsen ab April das leckere Stangengemüse. Der Hofladen ist täglich von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr geöffnet und befindet sich im alten Lehrter Dorf an der Hagenstraße 6. Den Spargel können Kunden auch an folgenden Verkaufsständen erwerben:

Hannover-Anderten: Gollstraße/Ecke Sehnder Straße

Lehrte: Citycenter an der Burgdorferstraße

Spargelhof Lübbe Ahrbeck

Seit 1976 wird in einem kleinen, aber feinen Familienbetrieb in Burgdorf, Alt Ahrbeck 9, Spargel angebaut. Auf dem Hof gibt es täglich von 7 bis 19 Uhr neben den frischen Stangen auch neue Kartoffeln, Erdbeeren, Schinken, Sauce Hollandaise, Eier und vieles mehr. Der Spargel kann auch telefonisch vorbestellt werden unter (05136) 7501.