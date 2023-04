Großzügige Spende im Jubiläumsjahr für die HAZ-Weihnachtshilfe

Die Fritz Behrens Stiftung wird in diesem Jahr 100 Jahre alt – und unterstützt nun erneut die Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort.

Hannover. Die Fritz Behrens Stiftung unterstützt die HAZ-Weihnachtshilfe wie schon im vergangenen Jahr mit 30.000 Euro. Die Weihnachtshilfe ist die Spendensammlung für Menschen in Not in der Region Hannover. „Diese über Jahrzehnte von der HAZ geübte Spenden- und Hilfsaktion imponiert uns ganz besonders“, sagt Matthias Fontaine, der zusammen mit Thomas Himstedt und Jan-Philip Poppelbaum die Fritz Behrens Stiftung führt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

dddd

Die Fritz Behrens Stiftung fördert wissenschaftliche, kulturelle und soziale Projekte seit 100 Jahren. Diesem Jubiläum soll am 12. November besonderer Ausdruck verliehen werden. „Gemeinsam Sinnvolles zu tun, bereichert das Leben und schafft neue Verbindungen“, betont der Jurist Matthias Fontaine. Wer sich an diesem Förder-Engagement beteiligen möchte und Interesse an der Jubiläumsveranstaltung am 12. November hat, kann sich gerne an die Fritz Behrens Stiftung unter deren Mail-Adresse info@fritz-behrens-stiftung.de wenden. Vor- und Nachnamen sowie die postalischen Anschriften werden zur Kontaktaufnahme erbeten. Der stellvertretende HAZ-Chefredakteur Felix Harbart bedankte sich ausdrücklich für die großzügige Unterstützung der Spendensammlung.