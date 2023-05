﻿Fronleichnam in Hannover: Katholische Gläubige feiern Fest mit Prozession in der City

Die katholischen Gläubigen feiern das Fest Fronleichnam mit einer Prozession durch die Innenstadt. Zum Auftakt steht in diesem Jahr ein Open-Air-Gottesdienst mit Hunderten von Menschen vor der Clemenskirche auf dem Programm.

Hannover. Es gibt Lieder und Gebete in verschiedenen Sprachen – und eine farbenfrohe Prozession durch die Innenstadt: Hannovers katholische Gläubige feiern das Fronleichnamsfest am Donnerstag, 8. Juni, in einem besonders festlichen Rahmen. Zum Auftakt gibt es um 18.30 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst vor der Basilika St. Clemens. Daran schließt sich eine Prozession zu einem Freiluftaltar an der Neustädter Hof- und Stadtkirche an. Nach der Andacht gibt es einen Imbiss und Getränke vor der Basilika.