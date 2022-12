﻿Frost und Minusgrade: So wird das Wetter in Hannover

Die Stadt Hannover hat kürzlich in der Messehalle 9 Platz geschaffen für 2500 Geflüchtete. Dort leben aktuell nur ein paar Hundert Schutzsuchende. Die 18 Jahre alte Anastasiia Ovcharock aus der Ukraine ist am Wochenende dennoch abgewiesen worden, weil laut dem Verteilsystem „Free“ Niedersachsen seine Quote aktuell übererfüllt hat. Nun sucht die junge Frau eine Bleibe.