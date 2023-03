Mit dem HAZ-Frühjahrsputz werden Gärten zu Wohlfühloasen

Hannover. Endlich hat der lange Winter ein Ende: Legen Sie ein neues Hochbeet ein. Schaffen Sie Platz für schöne Fische in einer neuen Teichanlage. Bauen Sie eine Kräuterspirale oder eine gemütliche Feuerstelle. Wir möchten Sie in Ihrem Frühlingsprojekt unterstützen und suchen gute Ideen für den Garten. Gemeinsam mit dem Gartencenter Stanze in Hemmingen vergibt die HAZ-Redaktion fünfmal 1000 Euro an begeisterte Gartenfreunde. Von nun an kann man sich für den HAZ-Frühjahrsputz bewerben.

Mit dem 21. März beginnt offiziell der Frühling und damit die intensive Gartensaison. Erstmalig haben sich die HAZ und das Gartencenter Stanze zusammengetan, um gute Gartenideen zu fördern. Das kann ein vertikaler Palettengarten oder der Ausbau einer Spielecke für Kinder sein. Sie, liebe Leser und Leserinnen, können einfach Ihre Idee kurz beschreiben. Insgesamt werden fünf Projekte mit Einkaufsgutscheinen gefördert. Das Stanze-Gartenteam berät zudem persönlich.

„Seit mehr als 150 Jahren stehen wir als regional verwurzeltes und mehrfach ausgezeichnetes Gartencenter für Gartenkultur in der Region Hannover und freuen uns, wenn wir Menschen inspirieren und unterstützen können, den Frühling mit vielen schönen Pflanzen, Aufbauten und Gestaltungsideen willkommen zu heißen“, sagt Stanze-Geschäftsführer Matthias Fentzahn. „Auf mehr als 20.000 Quadratmetern finden Gartenliebhaber bei Stanze die größte Auswahl in der Region Hannover.“ Zum Gartenzentrum gehört auch eine Gartentechnikabteilung samt Fachwerkstatt. Dort können nicht nur Gartengeräte gekauft, sondern bei Bedarf auch fachmännisch repariert werden. Auch ein Leihgeräteservice ist vorhanden. Der Einsatz kann also direkt beginnen.

Bewerbungen sind von nun an möglich. Nutzen Sie dafür das Formular unter https://aktion.haz.de/umfrage/hazfruehjahrsputz. Einsendeschluss ist der 30. April 2023. Die ausgewählten Gartenfreunde werden rechtzeitig informiert. Die Redaktion begleitet die Arbeitseinsätze. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

