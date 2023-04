﻿Das Frühlingsfest in Hannover hat begonnen: Das sind die Neuigkeiten in diesem Jahr

Spektakuläre Fahrgeschäfte, rasante Karussells, Feuerwerk und ermäßigte Preise am Familientag: Das Frühlingsfest in Hannover hat begonnen. „Das wird laufen“, sind sich die Buden-Betreiber in diesem Jahr sicher. Und viele Besucher freuen sich, dass die ohnehin schon hohen Preise des Vorjahres nicht weiter gestiegen sind. Lesen Sie hier, was es auf dem Schützenplatz zu erleben gibt.

Es geht wieder rund: Das Frühlingsfest startet in Hannover traditionell am Osterwochenende.

Hannover. Die Temperaturen sind alles andere als frühlingshaft, doch davon lassen sich die Besucherinnen und Besucher den Start des Frühlingsfestes nicht verderben. Keine Stunde nach der Eröffnung füllen sich die Gassen, auch die Schausteller blicken positiv auf die nächsten drei Wochen. „Hauptsache, es regnet nicht“, sagt eine Frau. „Ein bisschen wärmer dürfte es schon sein“, findet ein anderer. Ein Mann erinnert sich an den Besuch im Vorjahr: „Da waren wir im T-Shirt hier.“

Trotz kalter Temperaturen zieht es die Menschen zum Frühlingsfest auf den Schützenplatz. © Quelle: Christian Behrens

Was sind die Neuheiten auf dem Frühlingsfest 2023?

In einer Sekunde 25 Meter in die Tiefe rauschen: Auf dem Frühlingsfest steht auch der weltweit größte transportable Freifallturm. © Quelle: Christian Behrens

Schon beim Schützenfest im vergangenen Sommer war er Publikumsmagnet, auch beim Frühlingsfest gehört er buchstäblich zu den Highlights: „Hangover – the Tower“, den die Münchener Firma Schneider 2015 konzipiert hat, ist erstmals beim Frühlingsfest dabei: Es ist der weltweit höchste transportable Freifallturm, und er hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Die Passagiere schrauben sich erst mit einer drehenden Gondel in die Höhe, können dabei Hannover aus der 360-Grad-Perspektive genießen und erleben dann den freien Fall aus 85 Metern Höhe. In einer Sekunde geht es 25 Meter in die Tiefe. Eine Fahrt kostet 7 Euro.

Eine Schaukel im Riesenformat: Zu den Neuheiten gehört auch die „XXL-Höhenrausch“-Schaukel aus München. © Quelle: Christian Behrens

Ebenfalls neu ist die blau-weiß-gestreifte „XXL-Höhenrausch“-Riesenschaukel von Anja Goetzke aus München, die eine Geschwindigkeit von 120 km/h erreicht und in 45 Metern Höhe schaukelt – nichts für schwache Nerven. Die Gondeln drehen sich in beide Richtungen. Eine Fahrt kostet 6 Euro.

Drehen in alle Richtungen: Mit dem „Booster“ können sich die Besucher und Besucherinnen so richtig durchrütteln lassen. © Quelle: Christian Behrens

Dritte Neuheit ist „Booster“ von der hannoverschen Schaustellerfamilie Ahrend, ein rasantes Karussell, das eine sehr hohe Erdbeschleunigung von vier G auf kleinstem Raum erzielt. Das bedeutet, dass der Körper der Besucher mit der vierfachen Erdbeschleunigung in den Sitz gedrückt wird, die Gondeln rotieren auf einer bis zu 50 Prozent schräg gestellten Platte. Ein Ritt im Booster kostet 5 Euro.

Welche Klassiker bietet das Frühlingsfest außerdem?

Ein Klassiker: Autoscooter sind in allen Altersklassen ein beliebtes Fahrgeschäft. © Quelle: Christian Behrens

Kein Fest ohne Riesenrad. Auch auf dem Frühlingsfest dreht das fast 50 Meter hohe Riesenrad „Mon Amour“ von Ahrend seine Runden. Es gibt eine Geisterbahn mit dem passenden Titel „Zombie“, Spaßhäuser, Spiegelkabinette, Autoscooter, Achterbahnen und Kettenkarussells. Natürlich kann man auch Dosenwerfen, Luftballonschießen und Entenangeln ausprobieren oder bei den Losbuden ein riesen Kuscheltier gewinnen. Kulinarisch bewegt sich das Angebot zwischen Zuckerwatte, Pizza, Fischbrötchen, Bubbletea und Festzelt.

Auch Berg-und Tal-Bahnen machen immer wieder Spaß. © Quelle: Christian Behrens

Was sagen die Besucherinnen und Besucher?

Freuen sich aufs Frühlingsfest :Johanna (11), Anja (48), Waldemar (54) und Amy (9) aus Badenstedt. © Quelle: Christian Behrens

Johanna (11) freut sich aufs Riesenrad, ihre Schwester Amy (9) aufs Dosenwerfen. Größer, höher, weiter ist nicht unbedingt die Devise. Was zählt, ist für die Mädchen und ihre Eltern Waldemar (54) und Anja (48) aus Badenstedt eher das Gesamtpaket des Rummelerlebnisses. Für einen Nachmittag könnten da schon mal schnell Kosten in Höhe von 100 Euro zusammenkommen. Günstig sei das nicht, sagt Vater Waldemar, fügt aber hinzu: „Doch das ist es uns wert.“

Sie kommen bestimmt noch mal wieder: Longina (34), Lilli (3) und Dirk (55) aus Pattensen sind meist mehrmals beim Frühlingsfest. © Quelle: Christian Behrens

Auch Dirk (55) und Longina (34) aus Pattensen sind mit Tochter Lilli (3) gleich am Eröffnungstag da. Und es werde sicher nicht das letzte Mal sein, versichern alle. Zwei- bis dreimal kämen sie eigentlich immer zum Frühlingsfest.

Ben (13) und Sophia (15) zieht es gleich zur Schießbude. Sie schieße gern, sagt die Jugendliche aus Lehrte. Und später wolle sie gern einen Waffenschein machen. Anna steht mit ihrer zehnjährigen Tochter Ella bei der Achterbahn an. Welche Fahrgeschäfte sie noch besuchen wollten? „Alles, was wild ist“, sagt die Mutter. Und die Tochter grinst.

Auf ins Riesenrad: Ben (43), Tim (7) und Nina (43). © Quelle: Christian Behrens

Ben und Nina (beide 43) und Sohn Tim (7) gönnen sich eine Fahrt im Riesenrad. Angesichts von Einzelfahrtpreisen von im Schnitt 5 Euro könne ein Volksfestbesuch gerade für Familien mit mehreren Kindern ganz schön ins Geld gehen, sagt Nina. „Da muss man sich schon genau überlegen, welches Fest man besucht.“

Was erwarten die Schausteller vom Frühlingsfest?

„Wir haben tolle Karussells hier“: André Osthold, der eine Schießbude betreibt, hofft auf gute Geschäfte beim diesjährigen Frühlingsfest. © Quelle: Christian Behrens

Die Betreiber der Fahrgeschäfte und Buden auf dem Frühlingsfest hoffen nach einigen Jahren Corona-Flaute auf eine gute Saison. „Wenn das Wetter hinhaut, sind wir guter Dinge“, sagt Marlon Ahrend (23) am Riesenrad. Auch André Osthold, der eine Schießbude betreibt, ist positiv gestimmt: „Wir haben so tolle Karussells wie beim Schützenfest, es gibt für jeden etwas, und die Preise für die Besucher sind relativ stabil geblieben.“

„Ich habe ein gutes Gefühl“: Marvin Madaus (29) ist mit einem Kinderautoscooter am Start. © Quelle: Christian Behrens

Marvin Madaus (29) aus Stadthagen kommt ursprünglich aus dem Fischgeschäft, jetzt hat der Schausteller auch noch einen Kinderautoscooter übernommen. Den Fahrpreis von 3 Euro hat er erst mal nicht erhöht, obwohl die gestiegenen Energiepreise auch den Fahrgeschäftsbetreibern zu schaffen machen. Für das gerade gestartete Frühlingsfest hat er ein gutes Gefühl: „Das wird laufen.“

Wie sind die Preise auf dem Frühlingsfest?

Eine Einzelfahrt kostet im Schnitt vier bis fünf Euro. © Quelle: Christian Behrens

Eine Bratwurst für 3,50 Euro, Zuckerwatte für 3 und gebrannte Mandeln für 4 oder 5 Euro, Fahrten in Karussells zwischen 3 und 7 Euro – ein Familiennachmittag auf dem Frühlingsfest kann unter normalen Umständen schon zwischen 100 und 150 Euro kosten. Insgesamt fällt auf, dass die Preise im Vergleich zum Vorjahr eigentlich kaum gestiegen sind. Aber auch die Schausteller ächzen unter den hohen Energiekosten, sie wissen aber auch, dass zu hohe Eintrittspreise die Gäste abschrecken: „Lieber mehr Besucher zu einem etwas niedrigeren Preis als weniger für einen höheren“, sagt eine Schaustellerin. Über 7 Euro könne man keinesfalls gehen, heißt es. Im Schnitt liegen die Fahrgeschäfte bei Einzelpreisen zwischen 4 und 5 Euro.

„Eigentlich ist meine Schmerzgrenze bei 3 Euro“, sagt Nina (43). Jugendliche könnten sich mit ihrem Taschengeld auf dem Rummel kaum noch etwas leisten. Ihr Mann Ben (43) ärgert sich, dass die Gewinne gerade an den Losbuden die Preise nicht rechtfertigen. Zum einen könne man die Lose nicht mehr selbst ziehen, sondern bekomme sie in abgepackten Tütchen, zum anderen sei die Qualität schlecht („Plastikmüll“): „Das fühlt sich nicht mehr richtig an.“

Wer sparen will, kommt mittwochs zum Familientag. Da gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt an allen Fahrgeschäften und bis zu 25 Prozent an den anderen Verkaufsständen. Geöffnet ist Ostersonntag und Ostermontag von 14 Uhr an, ansonsten ist Montag und Dienstag Ruhetag, von mittwochs bis freitags ist ab 15 Uhr sowie am Wochenende ab 14 Uhr geöffnet. Am Freitag gibt es abends Feuerwerk. Auch am 1. Mai ist geöffnet.