Frühlingsfest im Kinderwald: Hunderte spielten, lachten, sangen und tobten bei bestem Wetter im zauberhaften Waldstück in Nordhafen.

Nordhafen. Immer wieder erstaunlich, wie viele Kinder mit ihren Eltern beim jährlichen Frühlingsfest den Weg in den abgelegenen Mecklenheider Forst finden. Hunderte spielten, lachten, sangen und tobten am Samstag, 6. Mai, bei bestem Wetter im zauberhaften Kinderwald in Nordhafen. Für Speisen sorgten die Eltern selbst, als Getränk gab es Apfelschorle: Mineralwasser und einen Apfel in die Hand. Becher brachten die Besucher selbst mit.