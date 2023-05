﻿Fuchs irrt durch Straßen und Gärten: Feuerwehr Hannover rettet Tier

Hannover. Die Feuerwehr Hannover hat einen Fuchs in Oberricklingen eingefangen und in ein Waldstück gebracht. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Kristof Schwake war der Fuchs am Dienstag, 22. Mai, durch Straßen und Gärten geirrt. Die Polizei rief am Abend die Tierretter der Feuerwehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Betäubung nicht nötig: Die Tierretter der Feuerwehr konnten den Fuchs mit einem Fangnetz einfangen. © Quelle: Feuerwehr Hannover

Zunächst sei geplant gewesen, den Fuchs an der Straße Am Sauerwinkel mit einem Pfeil zu betäuben, einzufangen und anschließend in eine Wildtieraufzuchtstation zu bringen, so der Sprecher. Doch es gelang den Tierrettern, den Fuchs mit einem Netz einzufangen. Anschließend wurde er dann mit Unterstützung des Jagdpächters nahe einem Waldstück wieder ausgesetzt, wo er seiner Wege ging.

Wieder im vertrauten Gefilde: Der Fuchs wurde zu einem Waldstück gebracht. © Quelle: Feuerwehr Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem jüngere Tiere verirren sich

Dass Füchse von der Feuerwehr gerettet werden müssen, komme in der Stadt immer mal wieder vor, berichtet der Sprecher. Dabei handele es sich vor allem, um jüngere Tiere, die von ihren Eltern verstoßen worden sind oder sich verirrt haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

HAZ