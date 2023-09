Etliche Führerscheininhaber müssen in den kommenden Jahren ihren „Lappen“ gegen eine EU-Plastikkarte eintauschen. Hannoveraner können ab 1. September den Umtausch am heimischen Bildschirm erledigen – und müssen ein Amt nur zum Abholen des neuen Führerscheins aufsuchen.

Hannover. Die nächste Frist verstreicht in ein paar Monaten: Bis Mitte Januar müssen alle Führerscheininhaber der Jahrgänge 1965 bis 1970 ihren „Lappen“ in eine fälschungssichere Plastikkarte umgetauscht haben. Der Ansturm auf Hannovers Bürgerämter dürfte sich dieses Mal jedoch in Grenzen halten, denn die Stadtverwaltung bietet ab 1. September einen digitalen Service an.