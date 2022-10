﻿Fährt die Stadtbahnlinie 6 bald im Fünf-Minuten-Takt? Hannovers Verwaltung tritt auf die Bremse

Hannover. In Kronsberg-Süd entsteht derzeit ein neues Wohnquartier für rund 8000 Menschen. Die ersten Bewohner haben ihre Wohnungen bereits bezogen. Zudem entstehen das Ecovillage am Kronsberg und ein Gymnasium Am Sandberge in Bemerode. Vor diesem Hintergrund bemüht sich der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode schon länger darum, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr durch eine Taktverkürzung der Stadtbahnlinie 6 zu verbessern. Sie ist die wichtigste Verbuindung in die City und stößt in den Hauptverkehrszeiten schon jetzt an ihre Grenzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird es zu eng auf der Tunnelstrecke C?

Eine Anfrage der Grünen im Stadtbezirksrat an die Stadt Hannover zu diesem Thema hat jetzt allerdings ernüchternde Antworten gebracht. Eine Verkürzung des Taktes von zehn auf fünf Minuten, wie vom Stadtbezirksrat gewünscht, „sei bisher noch nicht detailliert geplant worden“, hieß es. „Da diese Verdichtung die verbleibenden Kapazitäten der Tunnelstrecke C vollständig in Anspruch nehmen würde, sind hierzu genauere Untersuchungen erforderlich, die auch die Stadtbahnlinie 4 mit einbeziehen, die sogar noch etwas stärker ausgelastet ist als die Linie 6. Hierzu werden im ,Masterplan Stadtbahn‘ verschiedene Szenarien analysiert“, antwortet die Stadtverwaltung weiter.

„Keine angemessene Antwort der Stadt“

Ebenso ginge ein Fünf-Minuten-Takt zulasten der Linie 11, und dies führte zu weiteren Verschiebungen auf der Strecke, die aufgrund der Anschlussbindungen am Aegidientorplatz und am Hauptbahnhof ebenfalls Auswirkungen auf die anderen Linien verursachen würden. Und: „Für eine Taktverdichtung auf der Linie 6 stehen auf absehbare Zeit keine Stadtbahnfahrzeuge zur Verfügung, zumal die 33 Fahrzeuge, für die eine Förderung durch das Land Niedersachsen beantragt wurde, als Ersatz für Altfahrzeuge vorgesehen sind“, so die Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grüne: „Keine angemessene Antwort“

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Christine Jochem ist bedient. „Aus unserer Sicht ist dies keine angemessene Antwort auf die sich hier konkret stellenden Herausforderungen.“ Man wolle jetzt versuchen, ergänzende Angebote im Stadtbusverkehr zu erreichen, und werde dies „ergänzend gegenüber der Region Hannover thematisieren“, so Jochem. Verärgert zeigte sich die Fraktionsvorsitzende vor allem darüber, dass Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz noch Anfang Juni öffentlich geäußert habe, für die Linie 6 Fahrzeuge abzustellen.

Viel genutzte Verbindung: Die Stadtbahnen der Linien 6 sind bereits jetzt zu den Stoßzeiten ziemlich voll. © Quelle: Archiv

Verkehrsdezernent im Juni: „Wir brauchen neue Fahrzeuge“

Die Aufstockung des Fuhrparks sei notwendig, um den Takt auf wichtigen Verbindungen zu verbessern, so Franz damals. Konkret sollten künftig die Bahnen der Linie 6 Richtung Messe/Ost im Fünf-Minuten-Takt fahren. Wörtlich hatte Ulf-Birger Franz im Juni gesagt: „Am Kronsberg entsteht ein komplett neuer Stadtteil. Da brauchen wir neue Fahrzeuge.“ Nun müsse man der Antwort der Stadt entnehmen, dass konkrete Planungen bisher nicht stattgefunden haben und wohl auch nicht stattfinden werden, ärgert sich Jochem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Linie 6 fährt werktags von 6.30 bis 19.30 Uhr alle zehn Minuten mit einem Dreiwagenzug. Eine weitere Verstärkung dieser Linie sei nur mit weiteren Fahrten möglich, lautet die Mitteilung der Stadt. Ihr Vorschlag: „Anstatt auf einen Fünf-Minuten-Takt über den ganzen Tag zu verdichten, ist der nächste Schritt eine genaue Analyse und der gezielte Einsatz von einzelnen Verstärkerzügen zu den Spitzenzeiten.“ Dies setze allerdings, wie bei allen anderen Möglichkeiten, eine entsprechende Fahrzeugverfügbarkeit voraus. „Die ist derzeit und mittelfristig noch nicht gegeben.“

Von Andreas Voigt