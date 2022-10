﻿Fünf Restaurant-Tipps der Redaktion: Hier können Sie in Hannover asiatisch essen

Appetit auf Phở, Ramen, Wan Tans oder Curry? Wir haben fünf Empfehlungen für Sie, wo Sie in Hannover gut asiatisch Essen gehen können. Eine Auswahl.

Hannover. Die Auswahl an asiatischen Restaurants in Hannover ist groß. Damit die Spanne nicht zu breit wird, haben wir uns bei unseren Tipps dieses Mal auf vietnamesische, chinesische und japanische Restaurants beschränkt. Wir stellen vor, welche Speisen in den Lokalen serviert werden, wie die Einrichtung aussieht und was jedes einzelne Restaurant besonders macht. Es handelt sich hier lediglich um subjektive Tipps aus unserer Redaktion. Aber: Am Ende können auch Sie uns Ihr Lieblingsrestaurant nennen.

Gesund und grün: Vietal Kitchen (Oststadt)