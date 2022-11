﻿Fünf Restaurant-Tipps der Redaktion: Hier können Sie in Hannover Pizza essen

Am Sonnabend geht es los: TKH-Faustballer in der 2. Liga ein Favorit

Hannovers Faustballer sind am ersten Spieltag in der 2. Liga Nord der Gastgeber. Der TuS Empelde reist mit großen Personalsorgen an und rechnet sich dennoch etwas auch. TKH-Frauen am Sonntag in der 1. Liga dran.