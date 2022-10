﻿Zwei bezahlen, einen für Bedürftige spenden: Hannoversche Kaffeemanufaktur führt Caffè sospeso wieder ein

Zu Beginn der kalten Jahreszeit können nun auch Bedürftige einen sogenannten aufgeschobenen Kaffee genießen. Das Prinzip kommt aus Italien und soll sich noch weiter in Hannover verbreiten.

Eine warme Spende in der kalten Jahreszeit (von links): Asphalt-Geschäftsführer Georg Rinke, Kabarettist Matthias Brodowy und Andreas Berndt, Geschäftsführer der Kaffeemanufaktur, werben für den Caffè sospeso.

Hannover. „Am wichtigsten bei der ganzen Aktion ist, dass die Bedürftigen wertgeschätzt werden und wieder ein Teil der Gesellschaft sein können. Sie können jetzt erhobenen Hauptes ins Café gehen und fühlen sich willkommen“, sagt Georg Rinke, Geschäftsführer von Asphalt. Der Anlass für sein Lob: Die Hannoversche Kaffeemanufaktur an der Marktkirche und an der Wunstorfer Straße führt den sogenannten Caffè sospeso wieder ein. Das Prinzip kommt aus Italien und besagt, dass jemand beispielsweise zwei Espresso bezahlt und einen davon für einen Bedürftigen „aufschiebt“. Auf einer Tafel vor dem Café werden die aufgeschobenen Getränke per Strichliste festgehalten, und Bedürftige können einfach im Laden einen Caffè sospeso bestellen.

„Die Idee haben wir nun wieder aufgegriffen. Einen ersten Versuch gab es 2019, wegen Corona mussten wir aber eine Pause machen“, sagt Andreas Berndt, Geschäftsführer der Kaffeemanufaktur. „Der aufgeschobene Kaffee ist das eine. Jetzt, wo es wieder so kalt wird, gibt es ab null Grad für alle Asphaltverkäufer auch einen kostenlosen Filterkaffee“. Gerade im Winter würden so die knapp Hundert Verkäufer von Asphalt unterstützt, so Rinke.

Kooperation von Kaffeemanufaktur und Asphalt

Asphalt und die Kaffeemanufaktur haben außerdem eine Kooperation: Bei jedem Kauf eines „250g Asphalt-Kaffees“ gehen 3 Euro an Asphalt. Nun wurde Rinke und Brodowy ein Scheck von 1500 Euro übergeben, dass Geld wollen sie weiter in die Sozialarbeit des Magazins und Hygienepäckchen für Männer und Frauen investieren.

Kabarettist Matthias Brodowy, Herausgeber von Asphalt, kritisiert: ,,Den Verkäufern von Asphalt wird oft mit Zurückhaltung begegnet, kein Blickkontakt, oder die Menschen laufen einen Bogen um sie.“ Durch den Kaffeekauf seien sie wieder ein Teil des öffentlichen Lebens. „Menschen, die an der Aktion teilnehmen, können so etwas ohne Eigennutz tun. Das ist bisher noch nicht genug verbreitet in Deutschland – im Gegensatz zu Italien.“

Bisher ist die Kaffeemanufaktur nach eigenen Angaben das einzige Café in Hannover mit dem „Caffè sospeso“-Prinzip. ,,Wir hoffen aber, dass bald auch weitere Cafés an der Aktion teilnehmen“, sagt Berndt.

Von Lisa Brendel