﻿Für den Bienenschutz: Hannover begrünt Gleisflächen und verbannt Schotter

Blühstreifen statt Straßenbahnschotter: In Braunschweig sollen Flächen an den Gleisen des Straßenbahnverkehrs deutlich grüner werden. In Hannover gibt es ähnliche Projekte.

Blühstreifen statt Straßenbahnschotter? In Braunschweig ist ein entsprechendes Projekt in der Mache. Aber wie sieht es mit Hannover aus? (Symbolbild).

Hannover/Braunschweig. Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) startet im Sommer ein Projekt für Wildbienen: Das Unternehmen will eine speziell entwickelte Saatgutmischung an einem Gleisabschnitt der Braunschweiger Tram aussähen. So soll künftig auf Straßenbahnschotter verzichtet werden. Stattdessen sollen an dem Gleisabschnitt Blütenstreifen entstehen, die weiteren Lebensraum für Wildbienen bieten. Stellt sich das Projekt als erfolgreich heraus, könnten künftig weitere Streckenabschnitte in Braunschweig bepflanzt werden. Könnte das auch für Hannover interessant werden? Wir haben bei der Üstra nachgefragt.

Tatsächlich gäbe es in Hannover bereits ein ähnliche Projekte, teilte Üstra-Sprecher Heiko Rehberg mit. So bepflanze das Verkehrsunternehmen einige Streckenabschnitte. „Biodiversität ist uns wichtig. Bei der Gleisbegrünung im Stadtbahnbereich sind wir aktiv und setzen auf Sedum, das ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Dickblattgewächse, und auf Rasen. Wir pflanzen zwischen und neben den Gleisen“, sagte er. Ziel sei es, „Schottergleise“ zu verbannen und einen ökologischen Beitrag zu leisten. „Auf neuen Strecken wie zwischen Steintor und Goethestraße setzen wir auf Rasen. Aber wir arbeiten auch nachträglich an der Gleisbegrünung, zum Beispiel an der Humboldtstraße.“

Üstra nimmt seit 2020 an Projekt zur Begrünung des Firmengeländes teil

Seit 2020 ist die Üstra zudem Teil des Projekts „Firmengelände naturnah gestalten“ des Umweltzentrum Hannover e.V. Ziel ist die naturnahe Umgestaltung von Firmengeländen. „Im Rahmen eines Pilotprojektes werden begrünte Flächen auf unserem Betriebshof in Leinhausen naturnahe umgestaltet“, sagte Rehberg. 2022 seien erste Gestaltungselemente realisiert worden. Unter anderem seien Blumenwiesen und Staudenbeete angelegt worden.