﻿Für gerechte Hilfen in der Krise: 2000 Menschen demonstrieren in Hannover

Schnelle Hilfen – aber bitte nicht mit der Gießkanne: Ein breites Bündnis hat am Sonnabend auf Hannovers Goseriedeplatz gefordert, Reiche in der Energiekrise stärker in die Pflicht zu nehmen. Sonst gehe Deutschland „finanziell die Luft aus“, fürchtet Verdi.

Bewegen viele: Die finanziellen Folgen der Energiekrise. Auf dem Goseriedeplatz in Hannover kamen 2000 Demonstranten zusammen.

Hannover. Die steigenden Preise für Energie, Lebensmittel und viele andere Produkte des täglichen Bedarfs bringen auch in Hannover immer mehr Menschen auf die Straßen. Zu einer Demonstration am Sonnabendmittag kamen rund 2000 auf den Goseriedeplatz. Zum Protest unter dem Motto „Solidarischer Herbst“ aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Umweltgruppen und Wohlfahrtsverbänden. Einen Monat zuvor waren dem Aufruf nur rund 350 Demonstranten gefolgt.

Die vielen Menschen auf dem Platz seien „ein ergreifendes Bild“, freute sich Klaus-Dieter Gleitze von der Landesarmutskonferenz. Aus seiner Sicht ist der Protest auch notwendig. Als Symbol für die aktuelle Lage hatte er einen Eisblock mitgebracht. Der stand nicht nur für die Probleme des Klimawandels, sondern auch für „unsere Demokratie, die langsam dahinschmilzt“, warnte Gleitze.

Reiche sollen in der Krise mehr zahlen

"Verheerend" findet er das Ergebnis der AfD bei der niedersächsischen Landtagswahl, die 11 Prozent der Stimmen geholt hatte. "Die Menschen sind verzweifelt", sagte Gleitze. Die Geschichte habe gezeigt, dass Hoffnungslosigkeit "ein Nährboden für Faschismus" sei. Das breite Bündnis hat sich auch deshalb zusammengefunden. Es will den Protest gegen die steigenden Preise nicht dem rechten Rand überlassen. Zu einer Demo der "Querdenker"-Szene am 8. Oktober waren 3000 Teilnehmer gekommen.

Das Bündnis, das zur Demo auf den Goseriedeplatz aufgerufen hatte, sprach sich auch dafür aus, dass Reiche in der Krise stärker in die Pflicht genommen werden. Verdi-Landeschef Detlef Ahting kritisierte, dass beim 200 Milliarden schweren Entlastungspaket der Bundesregierung Villenbesitzer genau so profitieren sollen wie arme Mieter. Er forderte eine Vermögenssteuer sowie die Besteuerung großer Erbschaften. „Sonst geht uns finanziell die Luft aus“, fürchtet Ahting. Zudem setzte er sich dafür ein, dass die „Hilfen schnell bei den Menschen ankommen“.

Hilfen „nicht mit der Gießkanne verteilen“

Susanne Gerstner, die Landesvorsitzende des Naturschutzbundes BUND, sprach sich dagegen aus, die Hilfen „mit der Gießkanne zu verteilen“. Das führe dazu, dass sich manche ihren „Luxus auch noch subventionieren lassen“. Auch Kerstin Tack, die Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Niedersachsen, hält das für einen Fehler. „Reiche profitieren sehr viel mehr von der Gaspreisbremse und vom Tankrabatt, weil der Pool so viel Energie verbraucht und das SUV so viel Sprit schluckt“, kritisierte sie. Sie forderte, dass diese Hilfen „sozial ausgewogen“ ausgestaltet werden müssen.

Reiche sollen mehr zahlen: Das forderten viele der Demonstranten auf dem Goseriedeplatz. © Quelle: Nancy Heusel

Ein wichtiges Anliegen ist dem Bündnis auch, dass soziale Gerechtigkeit und der Kampf gegen den Klimawandel Hand in Hand gehen. „Deutschland könnte und müsste längst unabhängig sein von fossilen Energien“, sagte Max Westphal von der Gruppe Students for Future. Die Ursache für die aktuellen Krisen sieht er „im entfesselten Kapitalismus“, der überwunden werden müsse. Er als Student lebe schon sehr sparsam und wisse nicht, wie er weitere 20 Prozent einsparen könne. Gleichzeitig führen viele Konzerne „Rekordgewinne“ ein. Westphal rief dazu auf, „auf die Straße zu gehen und laut zu sein. Immer wieder – so ermüdend das auch ist“.

Zur Demo auf dem Goseriedeplatz kamen auch viele Menschen aus dem ganzen Norden. „Es wird Zeit, dass sich jeder positioniert. Zu viele sitzen nur herum“, ärgerte sich Malte Baumgarten aus Hamburg. Die Rechten seien aktuell „sehr präsent“. Deshalb sei es wichtig, dass „auch die breite Mehrheit ihre Meinung formuliert“. So sieht es auch Christoph Höger aus Göttingen: „Es ist wichtig, auch mit dieser Demo ein Zeichen gegen die Rechten zu setzen. Es ist ein Skandal, dass die AfD in Niedersachsen so ein Ergebnis bekommen hat“.

Von Christian Bohnenkamp