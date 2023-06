﻿Schützenfest: Markus Becker („Rotes Pferd“) spielt am 5. Juli für Kinder

Hannover. Als Markus Becker (52) 2007 mit seinem Partyschlager-Song „Das Rote Pferd“ am Ballermann berühmt wurde, wurde er gleichzeitig zum Kinderheld. Das Lied wurde zur Kindergarten-Hymne. Vergangenen Sommer trat er als Mallorca-Star auf dem Schützenfest Hannover auf, dieses Jahr kommt er für die Kleinen und spielt seine Kindershow.

Vergangenen Sommer sind Sie als Mallorca-Star auf dem Schützenfest aufgetreten, dieses Jahr als Kinderstar. Was macht Ihnen mehr Spaß?

Beides! Aber ich bin inzwischen in einem Alter, in dem es gut ist, mittags statt nachts zu spielen (lacht). Und ich sehe in der Kindermusik mehr Potenzial. Es gibt viele Ballermann-Stars – aber kaum welche für Kinder. In 30 Jahren konnte niemand an Rolf Zuchowskis Erfolg anknüpfen. Das finde ich schade. In Ländern wie den Niederlanden oder Belgien wäre ich mit meiner Kindermusik einer von vielen – hier bin ich einer von wenigen. Wir leben leider in einem Land, in dem Kinder Nebensache sind, das verstehe ich nicht.

Wann hat in Ihrem Kopf das Umdenken von Ballermann- zu Kindermusik stattgefunden?

Als 2007 das „Rote Pferd“ erschien, wurde ich am Ballermann gleichzeitig zum Kinderstar. Das habe ich aber lange nicht geblickt. Es kamen immer mehr Eltern, Großeltern oder Kindergärtnerinnen auf mich zu, die sagten: „Du bist ein Star bei unseren Kindern, das ,Rote Pferd’ ist unsere Kindergartenhymne.“ Auch „Hörst du die Regenwürmer husten?“ war und ist total beliebt bei den Kleinen. Aber was für ein Potenzial darin steckte, habe ich erst mehr als zehn Jahre später erkannt – und 2017 mein erstes Kinder-Album aufgenommen. Als ich damit meinen ersten Auftritt in Ludwigshafen hatte, kamen gleich 5000 Kinder und ihre Eltern. Das bekommst du als einzelner Mallorca-Künstler nicht hin.

Markus Becker stammt ab von „O du Fröhliche“-Dichter

Darauf möchten Sie aufbauen?

Ja, ich fühle mich noch nicht so alt, und ich glaube, das kann ich noch 20 Jahre machen. Am Ballermann wäre ich irgendwann weg vom Fenster. Bei den Kindern kann ich etwas hinterlassen, das merke ich ja schon mit dem „Roten Pferd“. Vielleicht liegt es mir auch irgendwie in den Genen: Von meinem Ur-ur-ur-ur...-Opa Johannes Daniel Falk stammt „O du Fröhliche“. Er hat in Weimar das Rettungshaus für verwahrloste Kinder gegründet und das Lied für sie geschrieben. So ein Vermächtnis würde ich auch gerne hinterlassen.

Markus Becker als Kinderstar: Hier bespaßt der Sänger Kinder in Saarbrücken. © Quelle: Imago

Und Sie sind selber zweifacher Vater.

Inzwischen sogar Opa! Wenn meine vierjährige Enkelin mich auf Super RTL sieht, ruft sie immer: Opa! Meine Tochter und Sohn sind inzwischen 25 und 26, in der Grundschule haben sie auch zum „Roten Pferd“ gefeiert – und heute besuchen sie mich am Ballermann. Das ist aber nicht so ihr Musikgeschmack (lacht).

Apropos Familie: Vergangenes Jahr haben Sie mit Ihrer Frau Silberhochzeit gefeiert. War es als Ballermann-Star schwierig, so eine lange Ehe aufrecht zu erhalten?

Viele schaffen das nicht. Aber mich hat meine Frau davor bewahrt, mich am Ballermann zu verlieren und auf jeder Party zu tanzen. Sie hat mir Halt gegeben. Und mir war immer bewusst: Wenn ich sie betrüge, betrüge ich auch meine Kinder – manche vergessen das. Jemanden zu betrügen stand für mich nie zur Debatte – weder meine Frau, noch irgendeinen anderen Menschen. Ich kann nicht mal einer Stechmücke etwas antun, sondern trage sie raus. Ich habe zu viel Mitgefühl mit allen Lebewesen, manchmal ist das schon schrecklich... Wir hatten mal ein Hängebauchschwein namens Blümchen. Als es gestorben ist, haben meine Frau und ich Rotz und Wasser geheult. Meine Frau träumt von einem Gnadenhof auf Mallorca.

Könnten Sie es sich vorstellen, komplett auf Mallorca zu leben?

Nein, dafür geht es uns in Deutschland viel zu gut. Aber ich könnte mir gut vorstellen, weiterhin zwei Wohnsitze zu haben und mal drei Wochen hier, mal drei Wochen da zu leben.

Wie oft sind Sie aktuell noch auf Mallorca?

Gebucht werde ich ein- bis zweimal die Woche, aber ich reduziere das und fokussiere mich mehr auf die Kindermusik. Einmal im Monat trete ich außerdem noch am Sonnenstrand in Bulgarien auf.

Jürgen Drews hat Sie als „König vom Sonnenstrand“ getauft. Womit haben Sie sich diesen Titel verdient?

Ich bin der Begründer der Partymeile am Sonnenstrand. Es gab eine Phase Anfang der 2000er, als im Megapark wegen der Lautstärke keine Musik gespielt werden durfte. Ich kannte einen Deutsch-Bulgaren, und wir dachten uns: Wie bringen wir den Ballermann an den Sonnenstrand. Bis heute gibt es da den Partystall Zum Roten Pferd. Dem möchte ich regelmäßig einen Besuch abstatten, das ist mein Baby.

Markus Becker freut sich auf Hannover

Vom Ballermann nach Bulgarien nach Hannover. Wie hat es Ihnen vergangenes Jahr bei uns gefallen?

Ich habe schon oft in Hannover und Umgebung gespielt, ich kenne sogar Garbsen und Misburg! Im Süden Deutschlands sind die Hannoveraner ja oft als prüdes Volk verschrien – so habe ich das aber gar nicht erlebt! Ganz im Gegenteil: In Hannover sind die Menschen oft viel offener als bei mir in der Pfalz. Alleine beim Auftritt auf dem Schützenfest habe ich vergangenes Jahr so viele tolle Menschen vor und hinter der Bühne kennengelernt. Das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Ich freue mich schon sehr auf die Show am 5. Juli. Hannover ist für mich auch die Scorpions-Stadt – bei denen werde ich zum Fan. Ursprünglich komme ich aus dem Heavy Metal, ich war Gitarrist bei einer Band und da schon oft in Hannover unterwegs.

2022 in Hannover: Markus Becker auf der Mallorca-Party im NP-Rondell. © Quelle: Rainer Dröse

Reisen Sie mit oder ohne roten Hut nach Hannover?

Wenn ich unterwegs bin, trage ich immer den roten Hut. Natürlich nicht, wenn ich privat einkaufen gehe, aber sonst immer. Das hat ganz praktische Gründe: Wenn ich reise, habe ich die Hände voll, da passt kein Hut mehr rein (lacht).

Werden Sie ohne Hut erkannt?

Nein, das kann praktisch sein. Aber ich freue mich, wenn ich erkannt werde. Ich nenne das mein Erfolgsbarometer. Solange mich die Menschen erkennen, weiß ich, dass alles läuft. Wenn das nicht mehr so ist, habe ich ein Problem.

Hannovers Schützenfest 2023 Das Schützenfest startet am Freitag, 30. Juni, mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Belit Onay und endet am Sonntag, 9. Juli, mit dem Zapfenstreich. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause und einem verhaltenen Comeback 2022 soll das Fest in diesem Jahr wieder an die gewohnte Größe anknüpfen – mit 37 Fahrgeschäften, zwei Fest- und fünf Veranstaltungszelten, 44 Schießbuden und Spielgeschäften sowie 100 Imbiss- und Süßwarengeschäften. Für den Schützenausmarsch am 2. Juli haben sich 130 Gruppen angekündigt, 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am Straßenrand erwartet. Dieses Jahr könnte auf dem Schützenplatz die Eine-Millionen-Besucher-Marke geknackt werden.

Wie kamen Sie eigentlich darauf, einen roten Hut als Markenzeichen zu wählen?

Das war keine bewusste Entscheidung. Ich hatte ganz am Anfang einen Auftritt im Riu Palace in Santa Ponsa. Die Tänzerinnen des Hotels trugen rote Hüte. Irgendjemand setzte mir auch einen roten Hut auf, was ich total doof fand. Und dann wurde dieser rote Hut zu meinem Markenzeichen. Im Endeffekt ist das das Beste, das mir passieren konnte: Wenige Ballermann-Stars bis auf Micky Krause oder Ikke Hüftgold haben ein Markenzeichen – aber es schafft einen Wiedererkennungswert. Das war pures Glück – genauso wie „Das Rote Pferd“. So einen Hit zu landen, ist wie ein Sechser im Lotto. Der Hit ist der Star, der Sänger ist nur Beiwerk. Zumal es ein Versehen war, dass wir die Freigabe von dem Verlag erhalten haben.

Wie?

Die Melodie stammt aus einem französischen Chanson, die Rechte lagen bei der Sängerin Edith Piaf. Ein Praktikant gab aus Versehen die Freigabe. Deswegen durften wir den Song auch nicht auf Englisch veröffentlichen, obwohl wir ihn schon fertig hatten.

