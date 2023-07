Für Reparaturarbeiten: A37 bei Laatzen in Richtung Hannover zeitweise gesperrt

Hannover. Nächste Einschränkung für Autofahrerinnen und Autofahrer im Süden der Region. Die A37 wird zwischen dem Autobahndreieck Hannover-Süd und der Anschlussstelle Messegelände/Laatzen in Fahrtrichtung Hannover von Montag, 17. Juli, bis voraussichtlich Donnerstag, 20. Juli, gesperrt – das jeweils zwischen 19 Uhr und 5 Uhr.

Der Grund hierfür sind Prüf- und Reparaturarbeiten an den Unterseiten der Überführungsbauwerke am Anfang und Ende des knapp vier Kilometer langen Abschnitts. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle 59 Laatzen/Rethen über die B443 in Richtung Laatzen zur B6.

A37: Sperrung für Reparaturarbeiten

Voraussichtlich in den Nächten von Donnerstag, 20. Juli, bis Sonnabend, 22. Juli, wird die A37 in diesem Bereich und diesen Zeiten in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Die Umleitung erfolgt in umgekehrter Richtung.

