﻿130 neue Mikroapartments in Hannover-Ricklingen für Studierende

Bis zu acht Geschosse soll ein neues Wohngebäude haben, das in Ricklingen vor allem für Studierende entstehen soll. Geplant sind 130 Mikroapartments. Die Stadt Hannover und der Investor loben die günstige Lage des Baus.

Wird bebaut: Die dreieckige Fläche an der Gabelung von Göttinger Chaussee und Göttinger Hof.

Hannover. Der Mangel an Wohnungen für Studierende in Hannover ist groß. In Ricklingen sollen deshalb 130 Mikroapartments entstehen. Geplant sind diese auf einer dreieckigen Fläche an der Gabelung der Straßen Göttinger Hof und Göttinger Chaussee, die heute noch als Parkplatz genutzt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Berliner Firma GC12 GmbH will auf dem rund 1600 Quadratmeter großem Areal ein vier- bis achtgeschossiges Gebäude mit Tiefgarage errichten. Die acht Geschosse sind an der Gabelung der Straßen geplant. Der hintere Teil des Komplexes, der an bereits bestehende Wohngebäude angrenzt, soll nur vier Geschosse haben.

Gute Lage nahe Hochschule und S-Bahn

Der Entwurf stammt aus der Feder des hannoverschen Architekturbüros BKSP Grabau Obermann Ronczka und Partner. Der Bauausschuss hat am Mittwoch einstimmig grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Bisher gab es noch keinen gültigen Bebauungsplan für die Fläche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Stephan Weber, Leiter der Projektentwicklung des Investors, spricht für den Standort die Nähe der Hochschule Hannover am Ricklinger Stadtweg und die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr – unter anderem durch den S-Bahnhof Linden/Fischerhof. Auch die Stadt betont die „besondere Lagegunst und Eignung für die geplante Nutzung“. Sie sieht einen „großen Bedarf an Wohnungen für Studierende und Auszubildende“.

Lesen Sie auch

Beim Studentenwerk Hannover gibt es eine lange Warteliste. Beim Semesterstart im Herbst lag diese bereits bei 1600 Personen. Das Studentenwerk empfahl deshalb Studierenden, auch im Umland Hannovers nach Wohnungen zu suchen.

Heute noch ein Parkplatz: Die Fläche, auf der die 130 Mikroapartments entstehen sollen. © Quelle: Tobias Wölki

Mikroapartments liegen im Trend

Die GC12 GmbH ist im Umfeld des neuen Bauprojektes bereits aktiv. Sie verwaltet den Industrie- und Gewerbepark an der Göttinger Chaussee 12-14. Das frühere Gelände der Vereinten Aluminiumwerke Deutschland umfasst rund 200.000 Quadratmeter. Zur geplanten Höhe der Investitionen in das Vorhaben am Göttinger Hof macht das Unternehmen keine Angaben. Auch die Mieten für die Mikroapartments stehen noch nicht fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Generell liegt der Bau von Mikroapartments im Trend. Sie sind in der Regel auf eher kurze Mietphasen ausgelegt und werden oft schon vollständig möbliert vermietet. Das führt dann häufig zu besonders hohen Mietpreisen pro Quadratmeter. Rund um den ehemaligen Holländischen Pavillon auf dem Expo-Gelände entstehen 368 Mikroapartments, die bei Größen von 21 bis 29 Quadratmetern zwischen 450 und 610 Euro Monatsmiete kosten sollen, zuzüglich pauschaler Nebenkosten in Höhe von 175 Euro.