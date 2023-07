﻿Frank Schaffert geht in Rente: Mister Fundbüro schließt den Fahrradkeller ab

Hannover. „Hannover Service Center“ steht am 200 Meter langen Gebäude, aus dessen Fenster man auf Stadion und Schützenplatz blickt. 650 Mitarbeitende haben hier ihr berufliches Zuhause, mehr als bei den Umlandgemeinden in der gesamten Stadtverwaltung tätig sind. Im Erdgeschoss stehen Dutzende Neubürgerinnen und -bürger für einen Asylantrag an, andere Hannoveraner wollen mit Nummernschildern unterm Arm ihr Auto zulassen. Ein Stockwerk tiefer empfängt uns Frank Schaffert, das Untergeschoss ist sein Reich. Das Fundbüro, Amt 32.05. Schaffert ist seit 1999 hier der Chef. Nun geht der 65-Jährige in den Ruhestand.

Am Service-Center: Im Neubau am Schützenplatz arbeiten 650 Mitarbeitende der Stadt. Im Untergeschoss residiert das Fundbüro. © Quelle: Katrin Kutter

„Eine faszinierende Welt ist das hier“, sagt Schaffert mit ausholender Armbewegung, und stößt die Tür auf zu einem von zwei riesigen Lagerräumen voller Fahrräder. Räder, die vergessen wurden. Geklaut und irgendwo abgestellt. Abgegeben. Mehr als 1100 sind es. „Weniger als 1000 Räder haben wir eigentlich nie im Bestand“, erklärt Schaffert. Acht- bis zehnmal im Jahr werden jeweils rund 150 Fahrräder meistbietend und öffentlich versteigert, oft im Historischen Museum, im Sommer seit Jahren auch bei Veranstaltungen der NP. Rund 1000 Räder jährlich finden so neue Besitzer, aber genauso viele kommen jährlich eben auch wieder rein.

Haufenweise Kuscheltiere: Auch im Zoo werden viele Plüschtiere verloren und dann im Fundbüro abgegeben. © Quelle: Katrin Kutter

Sieben Monate bewahrt das Fundbüro des Fachbereiches für Öffentliche Ordnung die Räder auf, dann gehen sie über in den Besitz der Landeshauptstadt und dürfen zugunsten des Stadtsäckels versteigert werden. Wir gehen durch lange Reihen voller Kinderräder, Rennräder, sogar Rollatoren. Alle ordnungsgemäß registriert, mit einer Nummer versehen und geschätzt.

400 Euro steht auf dem Pappstreifen, der am Lenker eines E-Bikes baumelt. Ein Haibike Trekking 5, kaum Gebrauchsspuren, der Neupreis liegt mindestens fünfmal höher als der Schätzpreis, mit dem dieses Schätzchen in die Versteigerung geht. Vermisst das keiner? „Manche Diebe stehlen Räder nicht, um sie zu besitzen, sondern um damit ein paar Kilometer zu fahren und sie dann liegen zu lassen“, weiß Frank Schaffert. So landen solch hochwertige Fahrräder schließlich hier. „Am liebsten würden wir die Räder den Besitzern zurückgeben. Aber was sollen wir machen, wenn sich keiner meldet?“

Radio- und Fernsehtechniker hat der Vater von Elias (15) mal gelernt, aber nach einer Stelle im Personalamt erst im Fundbüro vor fast 25 Jahren Beruf und Berufung gleichermaßen gefunden. „Ich habe meinen Job echt geliebt“, sagt Schaffert, der die meisten Versteigerungen selbst moderiert und dabei auch ein bisschen zum Entertainer geworden ist. Einen Raum weiter, im ersten von vier kleineren Lagern, sind Fundsachen in Boxen geordnet. Beschriftet sind sie mit MHH, Zoo, 96. „Gerade wenn 96 verliert, bleibt eine Menge in der Arena liegen“, sagt Schaffert, der Zoo bringt haufenweise von Besuchern verlorene Kuscheltiere an den Schützenplatz. „Wenn dann Tränen fließen, weil wir das Kuscheltier zurückgeben können, geht einem schon das Herz auf.“

Sammelsurium: Im Fundbüro landen auch Designertaschen. © Quelle: Katrin Kutter

Wir sehen Markenmäntel, eine Designerhandtasche, ein Flügelhorn, die Polizei hat gerade sechs Tonnen Kupferkabel angekündigt. „Wir behandeln alles gleich, vom Regenschirm bis zur Goldkette“, sagt Schaffert, der sich an den Fund von 200 Büstenhalter und einen 16 Meter hohen Weihnachtsbaum erinnert. In der Nähe seines alten Schreibtisches, der laut Gravur immer noch „Reichseigentum“ ist, präsentiert Schaffert in seinem Büro ein Abhörgerät und eine furchteinflößend aussehende Bärenfalle, die in der Eilenriede gefunden wurde. Die Ecke hinter seinem Schreibtisch wirkt wie ein kleines Antiquariat. „Bei uns findet sich wirklich alles. So wie im Kaufhaus. Nur nicht in jeder Farbe und Größe.“

Schafferts Wirken ist sogar ganz oben im Rathaus nicht unbemerkt geblieben. Axel von der Ohe, Erster Stadtrat und als Dezernent auch für den Fachbereich Öffentliche Ordnung verantwortlich, lobt: „Frank Schaffert ist nicht nur Mister Fundbüro gewesen, sondern auch einer, der eigentlich immer gute Laune ausstrahlt. Und einer, der die Gabe hat, andere damit anzustecken“, sagt der 46-Jährige.

Schaffert hat 25.000 Fahrräder versteigert

„Nun ist Schluss“, sagt Schaffert und schließt das letzte Lager ab. Rund 25.000 Fahrräder hat Schaffert in seinem Berufsleben für die Stadtverwaltung versteigert, mehr als 20.000 Gegenstände an die Besitzer zurückgeben können. „Das Schöne ist, dass die Bürgerinnen und Bürger durch uns mal was Positives von der Verwaltung bekommen. Mein Job war genial.“ Selbst gefunden hat Frank Schaffert nur einmal einen Schlüsselbund und einmal zehn Euro auf dem Bürgersteig. „Ich habe nach so was auch nicht wirklich gesucht. Ich hatte ja täglich mit Fundsachen zu tun.“

Mit Ausnahmegenehmigung macht Schaffert in diesem Sommer als Versteigerer weiter. Beim NP-Sommerfestival auf dem Maschseefest versteigert er am 27. Juli, 3. und 10. August um 16 Uhr jeweils 30 Fahrräder auf der Showbühne am Fackelträger (Nordufer).

