Nach 35 Jahren Bandgeschichte stürmt die Band Fury in the Slaughterhouse mit „Hope“ erstmals auf Platz eins der Albumcharts. „Ziemlich irre“, findet Gitarrist Christoph Stein-Schneider.

Hannover. „Jetzt müssen wir wohl in Rente gehen“, sagt Gitarrist Christoph Stein-Schneider mit Blick auf die am 4. August um 15 Uhr veröffentlichten offiziellen deutschen Albumcharts. „Hope“, das neue Album von Fury in the Slaughterhouse, ist auf Platz eins eingestiegen. „Das ist ziemlich irre.“ Denn es ist das erste Nummer-eins-Album der Rock-Veteranen aus Hannover!