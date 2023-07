﻿Treibenlassen hinterm Bahnhof: So vielfältig präsentieren sich die Plätze in Hannovers City

Fußball, Theater, Musik, Weltmarkt: Am Wochenende war rund um den Bahnhof in Hannover einiges los. Ein Rundgang gibt einen Einblick in ein Alternativprogramm zum Schützenfest.

Hannover. Unterm Sand liegt der Raschplatz. Irgendwo dröhnt „Ive had the time of my life“ aus Plastikboxen, mitten in der Musik sitzt ein Mann neben einer halb leeren Dose Bier. Weiter hinten ist das Zahnmobil („Hilfe mit Biss!“) im Einsatz und versorgt die paar Menschen, die sich von ihrem angestammten Ort auf dem Platz nach weiter hinten in die Passerelle zurückgezogen haben. Dazwischen erwacht die Open-Air-Fläche am Raschplatz zu träger Aktivität. Security steht herum, ein paar Bälle werden umhergekickt, nach und nach kreuzen Menschen auf, die ein wenig nach Sport aussehen. Und dann stellt jemand die Musik an, das Gekicke wird lebhafter, und alles klingt im Hip-Hop-Beat adäquat urban.