﻿Fußball ist ihr Leben: So ticken die deutschen Meister ﻿aus Hannover

Hannover. „Tempo, Tempo, Florian! Da musst du rechts vorbei!“ Ilias Symeonidis lässt seinen Spielern keine Nachlässigkeiten durchgehen. Der 47-Jährige fordert sie. „Mach das Ding!“, schallt es über den Platz der TuS Kleefeld. Nach gut 60 Minuten klatschen sich neun Spieler ab. Schweißnasse Haare, Strahlen im Gesicht. „Fußball ist mein Leben“, sagt Dominik Koch und atmet immer noch schwer vor Anstrengung. Er ist 29 Jahre alt, Epileptiker, Verteidiger, deutscher Meister.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sind Menschen mit Handicap. Sie haben Lernschwäche, psychische Beeinträchtigungen, Epilepsie, eine Sehbehinderung. Und sie sind Fußballer. Sie haben einen starken rechten Fuß, gute Reflexe, Torinstinkt, Leistungsbereitschaft. „Ich ziehe meinen Hut vor diesem Team“, sagt Trainer Symeonidis, der die Fußballmannschaft der Hannoverschen Werkstätten seit 16 Jahren begleitet. „Wir haben angefangen mit einfachen Passübungen auf einem Basketballfeld bei der MHH“, erinnert er sich. Nun feiern sie die zweite deutsche Meisterschaft, schon 2018 hatte das Team das Finalturnier gewonnen.

Bis zum Finale nur ein Tor kassiert

Vom 4. bis 7. September haben sie auf dem Gelände der Sportschule Duisburg-Wedau gekämpft, drei Vorrundenspiele bestanden, dann Viertel- und Halbfinale klar gewonnen. Im Finale gegen Titelverteidiger Berlin war es knapp – 5:4 nach Achtmeterschießen. Eine schöne Revanche: „Wir waren auch 2022 schon im Finale“, erzählt der 33-jährige Pierre Strohlein, den weder seine Lernschwäche noch seine rundliche Figur („Glaubt man nicht, dass ich Stürmer bin, nä?“) auf dem Platz daran hindern, Tore zu schießen. Dieses Jahr lief es optimal, „wir haben im ganzen Turnier bis zum Finale nur ein Tor kassiert.“ Wie das klappt? „Weil wir wissen, wie wir zusammenspielen. Der Fußball schweißt uns zusammen“, sagt Strohlein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Glaubt man nicht, dass ich Stürmer bin, nä?“: Pierre Strohlein ist einer der Torjäger der Hannoverschen Werkstätten. © Quelle: Tobias Wölki

Und auch der Trainer ist eine große Klammer. „Für Ilias gab es eine Eisdusche. Und dann haben wir ihn in die Luft geworfen“, berichten Koch und Strohlein von dem großen Moment: „Es gibt keinen besseren Trainer als ihn.“ Der 47-jährige Symeonidis ist als sportlicher Leiter dafür verantwortlich, dass die 1000 Mitarbeitenden in den Hannoverschen Werkstätten in Bewegung kommen. Außerdem kümmert er sich um die gesundheitliche Vorsorge für 230 Angestellte.

Lesen Sie auch

Kampfgeist, Wille, Herz

„Diese Truppe ist etwas Besonderes“, sagt der Coach über die Kicker, „sie sind mir ans Herz gewachsen. Sie können auf mich zählen – und sie zahlen mir alles zurück.“ Damit meint Symeonidis die Leidenschaft, die man den Spielern bei jeder Trainingseinheit, bei jedem Match anmerke. Der Unterschied zu Mannschaften, die er bei Iraklis Hellas oder der JSG Hannover-West geleitet hat, sei kaum spürbar. „Sie haben Kampfgeist, Wille und Herz. Und sie sind ehrgeizig.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eins gegen eins auf Asche: Wenn der Rasenplatz gesperrt ist, trainieren Torwart Roland Kaiser, Florian Bergau (Mitte) und Dominik Wegner auch auf der Tenne. © Quelle: Tobias Wölki

Kein Platz für Kuschelpädagogik

Entsprechend hat Symeonidis auch diese Einheit organisiert, gelbe Stangen in den Ascheplatz gesteckt, Minitore aufgestellt, Anweisungen gegeben. „Anspielen, klatschen lassen, Slalom durch die Stangen, Abschluss.“ Die Kommandos kommen präzise, manchmal auch laut, für Kuschelpädagogik ist hier kein Platz, der Sport wird ernst genommen. Ein Spieler verliert den Ball. „Passiert!“, ruft Symeonidis. „Weiter geht’s, Dominik – wenn du einfach stehen bleibst, bringst du alles durcheinander.“

Denn das Spiel hat System, die Räder müssen ineinandergreifen, jeder muss sich auf den Nebenmann verlassen können. Das habe im Finalturnier funktioniert. Kapitän Enrico Pinkernell hatte die Mannschaft immer wieder angefeuert – „das war der Weckruf“, erinnert sich Symeonidis. Torwart Roland Kaiser habe „überragend gehalten“. Der baumlange Kerl ist auch schon bei den Special Olympics aufgelaufen.

Alle gegen einen: Torwart Roland Kaiser kann auch nicht alles halten. © Quelle: Tobias Wölki

Interviews wie die Profis

Symeonidis weiß um den Ehrgeiz seiner Spieler, die siebenmal Niedersachsenmeister geworden sind, er kennt aber auch die Lebensumstände und Beeinträchtigungen eines jeden Einzelnen – und geht darauf ein. „Ich konzipiere die Trainingseinheiten so, dass alle Spaß haben. Da braucht man auch Fingerspitzengefühl.“ An diesem Tag, der ersten Trainingseinheit nach dem großen Titelgewinn, will er eigentlich schon nach 60 Minuten Schluss machen, nicht nur diese Redaktion steht am Spielfeldrand und wartet auf die deutschen Meister. Auch ein Team von „Handicap on Air“, einer Radiosendung der Hannoverschen Werkstätten, steht mit Mikro und Fragezettel bereit. Aber „die Jungs“ setzen sich durch – schnell noch fünf Minuten Vier gegen Vier auf das Tor von Kaiser ...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Interviews geben die Spieler wie die Profis. Wie der Tag nach einer deutschen Meisterschaft aussieht? „Man geht zur Arbeit“, erzählt Strohlein mit einem Grinsen. „Mir tat zwar alles weh, aber ich mache meinen Job in der Metallwerkstatt in Döhren gerne.“ Und nach Feierabend stand er schon wieder mit den Teamkameraden auf dem Platz – die Partie gegen Ingeln-Oesselse ging 1:4 verloren. Symeonidis und einige seiner Meisterkicker laufen in einer Ü40-Liga auf – zusammen mit Spielern ohne Behinderung. Weil auf dem Platz alle gleich sind.

HAZ