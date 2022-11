﻿Fußgängerin (89) stirbt nach Unfall in Springe

Zwei Monate lang hat eine Seniorin (89) mit dem Tode gerungen. Diesen Kampf hat sie jetzt verloren. Sie war Ende September in Eldagsen (Springe) vor ein Auto gelaufen.

Springe. Nach einem schweren Unfall im September in Eldagsen (Springe) ist eine Seniorin (89) jetzt ihren Verletzungen erlegen. Das teilte Polizeisprecher Michael Bertram am Sonntag mit.

Die Frau wollte am 22. September 2022 die Lange Straße überqueren. „Dazu trat sie hinter einem am Fahrbahnrand abgestellten Auto auf die Fahrbahn“, sagte der Polizeisprecher.

Dabei sei sie dann von einer Opel-Crossland-Fahrerin (73) angefahren und schwer verletzt worden. Am Sonnabend erhielt die Polizei die Nachricht vom Tod der Fußgängerin. Nun werde gegen die Opel-Fahrerin wegen fahrlässiger Tötung und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

„Zum Stand der Ermittlungen kann ich nichts sagen. Aber in solchen Fällen kommt es darauf an, ob der Autofahrer überhaupt in der Lage war, sein Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen“, erklärt Polizeisprecher Bertram. Als Unfallverursacherin werde das Opfer geführt.

Von Thomas Nagel