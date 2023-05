﻿Herschelschule in Hannover wird für 68 Millionen Euro saniert

Die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren (G9) ist schon längst Geschichte, aber die Schulen in Hannover werden immer noch räumlich darauf vorbereitet. An der Herschelschule dauert es besonders lange. Der Neubau und die Sanierung sollen erst 2028 abgeschlossen werden.

Hannover. Mehr als sieben Jahre nach der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren an den Gymnasien wird endlich auch die Herschelschule so räumlich ausgestattet sein, dass sie neun Jahrgänge parallel unterrichten kann. Der Schulausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung das 68,2 Millionen Euro teure Bauvorhaben beschlossen.