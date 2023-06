Trockenheit

Die große Trockenheit führt nun auch in der Stadt und dem Umland zu einer Rationierung von Grund- und Trinkwasser. Am Donnerstag will die Regionsverwaltung eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket