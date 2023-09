Expertin aus Hannover gibt Tipps zum nachhaltigen Gärtnern

Hannover. Kindergärten, Schulhöfe und Verwaltungsgebäude: Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich die Landschaftsarchitektin Johanna Sievers mit ihrem Büro Spalink-Sievers um die Gestaltung von Gärten. Nun gab sie im Rahmen der gemeinsamen Vortragsreihe der HAZ, Neue Presse und Sparda-Bank „Alles nachhaltig?“ Tipps zur nachhaltigen Gestaltung von Gärten. „Beim nachhaltigen Gärtnern geht darum, im Einklang mit den natürlichen Lebensgrundlagen und den aktuellen Bedingungen wie zum Beispiel extremer Hitze aber auch mit Starkregenereignissen aktiv zu sein“, sagte Sievers.

Für Sievers bedeutet dieser Ansatz, dass so wenig wie möglich gewässert und so wenig Boden wie möglich versiegelt wird. Es gilt auf Torf und chemische Mittel zu Düngung und Schädlingsbekämpfung zu verzichten. Und man setzt auf Pflanzen, die möglichst ganzjährig am Standort bleiben können. Häufig nutzen Menschen Geranien und Petunien für Balkonkästen, die viel Dünger und Wasser brauchen und im Winter entsorgt werden. „Im Ergebnis werden jedes Jahr wieder neue Pflanzen in Plastiktöpfen gekauft.“ Nachhaltig sei das nicht.

Für Sievers ist es auch eine Frage der Haltung zum Beispiel offene Erde zwischen Rosenstöcken und von Unkraut befreite Fugen gerade nicht als gelungene Gartenkultur zu verstehen. Sievers empfiehlt viel mehr vielfältige Blühwiesen, Kräuter in Balkonkästen und Naschobst, damit auch Kinder schon früh an die Gartenkultur herangeführt werden. „Und wenn sie einen größeren Garten haben, können sie ihren Rasen in eine Wiese verwandeln.“ Das sei deutlich schöner als Abstandsrasen zwischen Häuserblocks mit Büschen im Hausmeisterstil.

Beim nächsten Vortrag geht es um nachhaltiges Sanieren

Die Reihe widmet sich in der kommenden Woche dem nachhaltigen Sanieren. Zu Gast ist Prof. Timo Leukefeld, Solarpionier und sogenannter Energiebotschafter der Bundesregierung. Fragen können schon jetzt mit dem Stichwort „Alles nachhaltig“ per Mail an hannover@haz.de geschickt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, während des Livestreams im Chat oder per E-Mail eine Frage zu stellen. Der Vortrag ist ab 19 Uhr auf den Plattformen www.haz.de, www.neuepresse.de und sparda-h.de/allesnachhaltig abrufbar.

