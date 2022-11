﻿Hannover: Stadtgesellschaft feiert das GOP-Wintervarieté „Changes“

Die Showreihe ist erwachsen geworden: Am Abend des 18. November haben 445 geladene Gäste die 18. Ausgabe des GOP-Wintervarietés besucht, „Changes“. Wir haben uns in der Orangerie in Herrenhausen unter die Leute der Stadtgesellschaft gemischt und nach Veränderungen in ihrem Leben gefragt.

Lieben Hannover: GOP-Direktorin Nadine Matzat (links) empfängt Oberbürgermeister Belit Onay und seine Frau Derya. „Das ganze Leben ist eine Veränderung. Entscheidend ist, was man daraus macht“, so der OB.

Hannover. Das nennt mal wohl Timing: Pünktlich am Tag der Galapremiere rieselte erster Schnee von Himmel – ganz feiner, aber immerhin. So passte sich das Wetter wie bestellt der winterlichen Ausgabe des GOP-Programms an. Nadine Matzat musste höchstens ihre Gemütslage an diesen Tag anpassen, auch wenn man ihr die Aufregung überhaupt nicht angemerkt hat: Die 46-Jährige präsentierte mit „Changes“ das erste Wintervarieté in ihrer Funktion als GOP-Direktorin.

Und da wären wir schon bei der ersten Veränderung: Die 46-Jährige ist zu Jahresbeginn für den Job wieder ganz in ihre Heimat Hannover zurückgekehrt. „Ein Riesenschritt“, betont Matzat immer noch. Der finale Impuls kam, als sie im Jahr 2021 im GOP in Bad Oeynhausen saß und die Show anschaute. „Da war mir klar, dass ich das will.“ Lange musste sie nicht überlegen, was zu ihr passt: Matzat ist gern schnell in ihren Entscheidungen und flexibel, „deshalb kann ich im Volleyball auch in jeder Position gut spielen“, so die Direktorin lachend.

Mal zu zweit unterwegs: Hoteldirektor Michael Rupp und Ehefrau Mirjam. © Quelle: Katrin Kutter

Damit hat sie eigentlich auch den gesamten Abend nicht aufgehört. Es ging schon an der Tür los, wo sie Gäste mit einer Umarmung empfing. Dafür losgelassen haben diese zwei gerade ihre „letzte Tochter“: Michael Rupp (63) und seine Frau Mirjam (58). Denn sie ist aus dem elterlichen Zuhause in eine WG in die Nordstadt gezogen. Was für eine Veränderung! Mama Mirjam kommt damit gut klar, „früher war ich mal Helikoptermutter, jetzt nicht mehr“. Was daran liegen dürfte, dass ihr Kind selbstständig ist und nicht ständig bei irgendwas Hilfe braucht. Dem Hoteldirektor des Luisenhofs kommt das vielleicht ganz gelegen, da muss er nach Feierabend nicht noch Laminat verlegen, streichen oder was eben so alles bei einem Umzug anfällt.

Was in der Familie schon geschehen ist, steht ihnen noch bevor: Der Sohn von Surf-Ass Helge Wilkens (51) und Martina Henriksson (47), Mack (21), sucht gerade nach einer geeigneten WG. „Seine Schwester Kuki lauert schon wegen seines Zimmers“, erzählte das Paar, das auf den letzten Drücker kam. Ansonsten haben sie es nicht großartig mit Veränderungen zu tun – „es ist alles schön so, wie es ist.“ Schön ist auch, wie er sich um sie kümmert: Als die 47-Jährige vom Sport (Tennis beim dtv) kam, hat Wilkens ihr schnell ein Brot mit Ziegenkäse geschmiert, ehe sie nach Herrenhausen eilten.

Ein Umzug wird es bei ihnen nun nicht ganz werden, „aber wir verbringen nächsten Jahr drei Monate auf Teneriffa“, verriet Rita Girschikofsky (77). Die ehemalige Präsidentin des Stadtsportbunds und ihr Mann Gerhard Reinecke (77) kennen die Kanareninsel bereits: „Ich mag das Abwechslungsreiche. Sonne im Süden, im Norden wunderbare Bananenwälder“, so Girschikofsky. Gatte Gerhard freut sich, dass seine umtriebige Ehefrau es etwas ruhiger angehen lässt, „wobei sie im Ehrenamt immer noch gut zu tun hat“. Weitere Nutznießer: fünf Kinder und vier Enkel.

Erst die Premiere, dann wieder Urlaubspläne: Rita Girschikofsky und Gerhard Reinecke im Foyer der Orangerie. © Quelle: Katrin Kutter

Seine Enkeltochter ist gerade in seine Fußstapfen getreten – ein bisschen jedenfalls: „Lea ist im Oktober als Polizistin vereidigt worden“, erzählte Polizeipräsident Volker Kluwe (65) sichtlich stolz. Die 19-Jährige arbeitet allerdings in Schleswig-Holstein, hat aber was Tolles von ihrem Opa dabei: ein Namensschild. Und zwar das, was bei Polizistinnen und Polizisten mit Klettbefestigung an der Uniform haftet. „Sie schaute sich eine seiner Uniformen an und dann hörte ich nur noch ritsch-ratsch“, erinnerte sich Präsidentenehefrau Angelika Kluwe (65). „Die Sterne hat sie aber dran gelassen“, so Volker Kluwe.

Er steht noch vor einer ganz großen Veränderung, der Pensionierung. Auf Bitten von Innenminister Boris Pistorius (62) hatte er ja bis Ende März „gerne ver­längert“, dann ist nach47,5 Dienstjahren aber wirklich Schluss. „Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt, und es dürfen andere ran.“ Das steht auch dem GOP bevor: Das Theater braucht bald einen neuen Marketingchef. Bobo Weinzierl (44) verabschiedet sich nach elf Jahren – um erst mal Europa und den Nahen Osten zu erkunden. Im umgebauten Van, mit seinem Mann Maik (48), den beiden Bulldoggen Hilti und Bosch sowie zwei Freundinnen – eine davon dürfte manch einer kennen: Julia Zwehl (46), Olympiasiegerin von 2004 im Hockey und Zoo-Mitarbeiterin.

Zu viert sind sie schon den Jakobsweg entlang gepilgert, nun die einjährige Reise auf vier Rädern. „Es ist eine Veränderung auf ewig“, versicherte Weinzierl und weiß jetzt schon, dass er mit Tränen in den Augen die Stadt verlässt. Apropos: Als Christin Aulich (40) von ei­ner aktuellen Veränderung erzählt, schießen ihr Tränen in die Augen. „Mein Mann und ich lernen uns gerade neu kennen“, so die Vierfachmama und Frau von Brauhaus-Boss Philipp Aulich (40). Jetzt,wo die Kinder (15, 11, 7, 3) größer sind, haben sie wieder mehr Zeit füreinander.

„Unsere Basis ist Liebe. Ganz gleich, welche Veränderungen da noch kommen mögen, sie machen uns keine Angst mehr“, so die 40-Jährige, die mit Freundin Veronika Kirchhoff (37) unterwegs war. Das Ehepaar ist seit 22 Jahren zusammen, eine echte Jugendliebe. Hach, ist das schön!

Von Mirjana Cvjetković