﻿ Galeria Karstadt Kaufhof: Gewerkschaft fordert Beschäftigte in Hannover am Donnerstag zum Streik auf

Inwieweit der Betrieb bei Galeria Karstadt Kaufhof am Ernst-August-Platz in Hannover am Donnerstag trotz eines Streikaufrufs möglich ist, wird sich am Vormittag zeigen. Die Kaufhaus-Kette ist insolvent und soll saniert werden. Im Zuge dessen verlieren viele Beschäftigte ihre Jobs. Zudem verzichten sie seit Jahren auf Teile ihrer Gehälter.

Soll am Donnerstag bestreikt werden: Die Galeria-Filiale am Bahnhofsvorplatz.

Hannover. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof in Hannover dazu auf, an diesem Donnerstag die Arbeit niederzulegen. Inwieweit die Menschen dem Aufruf folgen und ob der Einkauf in der Filiale an der Bahnhofsstraße trotzdem möglich ist, ist noch unklar. Bereits am Mittwoch sowie am vorigen Sonnabend hatten Kaufhof-Beschäftigte ihre Filialen bestreikt, und das bundesweit an mehreren Standorten.

Verdi kritisiert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der schwer angeschlagenen Kaufhaus-Kette seit Jahren auf Teile ihrer Tarifentgelte verzichtet haben. Der Verzicht sei verbunden gewesen mit der Hoffnung, das Unternehmen und damit auch die Arbeitsplätze retten zu können. Inzwischen aber ist das Insolvenzverfahren eröffnet – und die Gläubiger haben einem Insolvenzplan zugestimmt, der die Schließung von 47 Warenhäusern sowie den Wegfall weiterer Arbeitsplätze vorsieht.

„Rücksichtslose Maßnahmen“

Laut Christian Vasenthien, Verdi-Gewerkschaftssekretär, habe damit das Management auf ganzer Linie versagt. „In Galeria-Filialen, die weitergeführt werden, werden bis zu 15 Prozent der Arbeitsplätze abgebaut werden, so auch in Hannover in der Filiale am Ernst-August-Platz“, sagte Vasenthien. „Durch diese rücksichtslosen Maßnahmen werden zig Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren – wir kritisieren dieses Vorgehen scharf!“

Mit dem Streik verknüpft die Gewerkschaft die Forderung, den Beschäftigten wieder die ungekürzten Entgelte zu zahlen, die ihnen laut dem Flächentarifvertrag Einzelhandel in Niedersachsen zustehen. Auf diese Entgelte bestehe ein unmittelbarer Rechtsanspruch, die Unternehmensleitung verweigere jedoch die volle Auszahlung.