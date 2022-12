Auf geht's: Dreamhack-Veranstalter Michael Haenisch (2.v.l.), Oberbürgermeister Belit Onay (Mitte) und Messechef Jochen Köckler (2.v.r.) posieren mit Cosplayern in "Star Wars"-Kostümen.

Hannover ist neuer und ab sofort sogar dauerhafter Deutschland-Standort der Dreamhack. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag bei der Eröffnung auf dem Messegelände mit. Das Gaming-Festival lockt regelmäßig Zehntausende Besucher an, Oberbürgermeister Belit Onay will Hannover zur E-Sports-Stadt machen.

