﻿Gamingzentrum im ehemaligen Kaufhof: Das sind die besten Arcade-Automaten

Hannover. Es blinkt und blitzt auf zahllosen Monitoren in dem abgedunkelten Raum. Wechselnde Beats hämmern im Hintergrund, Menschen drücken hektisch Knöpfe, zerren an Hebeln – und überall blickt man in staunende, ja verzückte Gesichter. „Das ist Wahnsinn hier“, entfährt es einem jungen Mann mit Baseballcap. „Hi-Score“ heißt das Gamingzentrum, das einen Raum im ehemaligen Kaufhof in der Schmiedestraße bezogen hat, und für viele ist es schlicht ein Paradies.

Mehr als 100 Spielkonsolen

Mehr als 100 Videospiel-Konsolen hat der Verein „Gaming in Niedersachsen“ zusammengetragen, darunter mehrere sogenannte Arcade-Automaten aus der Pionierzeit des elektronischen Zockens. Das sind Spielautomaten, die für ein einziges Spiel konstruiert wurden. Steuerungsmittel sind fest eingebaut, so gibt es Arcade-Autorennspiele, in die sich Spieler gewissermaßen hineinsetzen. 16 solcher oft mannsgroßer Kisten stehen in dem Raum. Auch neueste Konsolen – X-Box, Playstation – hat der Verein im Repertoire, zudem Klassiker der ersten Computerspiel-Generation wie den Commodore C 64. Auf solchen Geräten sind nur einfache Spiele mit gröbster Pixel-Grafik möglich – aber ergraute Herren stehen mit glänzenden Augen davor und drehen an Joysticks.

Vereinsgründer Marko Silbermann ist zufrieden. Zusammen mit seiner Frau Regine hat er über viele Jahre Spielkonsolen gesammelt und alte Arcade-Geräte restauriert. „Einmal haben wir ein Gerät aus den USA erworben, das einen Wasserschaden hatte. Den Automaten haben wir mühsam reparieren müssen, aber jetzt ist er wieder fit“, erzählt er. Silbermann hat die Pioniertage der Videospiele noch als Kind erlebt. Er kann sich daran erinnern, wie er in Kaufhäusern vor Monitoren stand und die neusten Spiele ausprobierte. „Und jetzt sind wir mit unserer Sammlung selbst in einem alten Kaufhaus“, sagt er.

Tagesticket fürs Zocken kostet zwölf Euro

Mehrere Monate lang hat das Spieleparadies „Hi-Score“ im alten Kaufhof noch geöffnet. Dabei handelt es sich um eine Zwischennutzung, bis das Gebäude abgerissen wird. Unter dem Titel „Aufhof“ zeigen Kreative Ausstellungen, geben Denkanstöße und laden zum Verweilen ein. In einem Vortragsbereich mit 200 Sitzplätzen werden tagsüber wechselnde Vorträge aus Wissenschaft und Forschung gehalten. Die Hochschulen verlagern dazu ihre Vorlesungen und Workshops ins Zentrum der Stadt.

Das Spielvergnügen gibt es nicht umsonst. Der Eintritt in die bunte Videospielwelt kostet für Studierende, Schüler und Auszubildende acht Euro, für Erwachsene zwölf. Dafür darf den ganzen Tag gezockt werden, von 10 bis 18 Uhr. Arcade-Fans wird das freuen, denn sie werden sich noch an Zeiten erinnern, als sie solche Automaten gefühlt alle 30 Sekunden mit Münzen füttern mussten. „Wir haben bisher keine Werbung betrieben, aber der Laden ist voll“, sagt Marko Silbermann zufrieden. Zwei Altersgruppen sind besonders stark vertreten: Junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, sowie Ältere ab 45, die einen Ausflug in die Kindheit unternehmen. Silbermann will nach dem Abriss des Kaufhauses einen dauerhaften Standort für „Hi-Score“ finden.

Das sind die auffälligsten Spielkonsolen:

„Super Mario Kart 2“: Der Arcade-Automat ist wie ein Rennauto konstruiert. Zwei Spieler sitzen nebeneinander auf Hartschalensitzen, kurbeln an Lenkrädern, bedienen Schalter und Gaspedale. Sie steuern den kleinen Klempner durch quietschbunte Welten und müssen Punkte einsammeln. Besonderer Effekt: Das Lenkrad vibriert, wenn man über Huckel fährt.

Aufwendig: Das Lenkrad vibriert, wenn man über Huckel fährt. © Quelle: Tobias Woelki

„Dance, Dance Revolution“: Das Bewegungsspiel war ein Hit in den neunziger Jahren, vor allem in Japan. Der Arcade-Automat besteht aus einer kleinen Tanzfläche und einem Bildschirm. Zwei Spieler stehen nebeneinander, schauen auf den Bildschirm und müssen im Takt von Musik und am Bildschirm aufleuchtender Symbole mit den Füßen aufstampfen. Schweißtreibend und koordinativ anspruchsvoll.

Wohin das Bein? Bei „Dance, Dance Revolution“ müssen die Spieler höchst konzentriert die Symbole auf dem Bildschirm verfolgen und sich danach bewegen. © Quelle: Tobias Woelki

„Donkey Kong“: Bei dem Klassiker aus den achtziger Jahren lässt ein Riesenaffe Fässer über viele Treppen herunterrollen. Klempner Mario muss die Fässer auf seinem Weg nach oben überspringen und am Ende eine Prinzessin retten. Das Arcade-Gerät bietet keine Extra-Gimmicks, aber die groben Pixel haben nostalgischen Charme. Ohne dieses Spiel hätte es viele moderne Konsolenspiele nicht gegeben.

Historisches: Bei „Donkey Kong“ muss Spieler Dominik Fässer überspringen und eine Prinzessin retten. © Quelle: Tobias Woelki

„Street Fighter“: Den Spiele-Hit aus den neunziger Jahren gibt es bei „Hi-Score“ in zwei Arcade-Versionen: Zum einen das Original mit grob gepixelten Figuren und eckigen Bewegungen. Zum anderen die moderne Version (“Street Fighter 6“) mit filmreifer Grafik. Lustig ist, dass manche Charaktere gleich geblieben sind.

Viel Spaß beim Kämpfen: Dany Schulze-Heuling und Sohn Mark steuern bei „Street Fighter 6“ hoch aufgelöste Figuren. © Quelle: Tobias Woelki

„Real Sports Tennis“: Ein Oldtimer unter den Videospielen. Zwei Mini-Pixelfiguren schieben auf Knopfdruck Bälle übers Netz. Es wurde für die Konsole Atari 2600 entwickelt und millionenfach verkauft. Die Konsole kam 1977 auf den Markt, stilecht mit Holzleiste. Die Spiele selbst waren in Modulen (“Cartridges“) verborgen, die in die Konsole gesteckt wurden.

