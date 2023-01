﻿Garage brennt nachts in Hannover-Wülfel: Eine Frau leichtverletzt

In einer Garage in Hannover-Wülfel ist in der Nacht zu Sonntag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und konnte die Flammen löschen. Bei dem Einsatz am Marahrensweg erlitt eine Frau leichte Verletzungen, der Rettungsdienst versorgte sie.

Hannover. Die Feuerwehr Hannover ist in der Nacht zu Sonntag zu einer brennenden Garage in Wülfel ausgerückt. „Bei unserem Eintreffen stand sie bereits vollständig in Brand“, sagt Sprecher Martin Trang. Gemeldet wurden die Flammen gegen 2.55 Uhr, eine Frau wurde leicht verletzt.

Der Brand brach in einem Garagenhof am Marahrensweg aus – und damit in unmittelbarer Nachbarschaft zur Freiwilligen Feuerwehr Wülfel. Deren Wache befindet sich an derselben Straße. Gemeinsam mit hauptamtlichen Rettern der Feuerwache 3 bekämpften die Einsatzkräfte den Brand.

Viel Rauch: In der Nacht zu Sonntag stand der Inhalt einer Garage in Wülfel in Flammen. © Quelle: privat

Garage brennt: Verletzte Frau atmet Rauchgas ein

„Eine Frau erlitt dabei eine leichte Rauchgasintoxikation“, sagt Trang. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte, musste sie aber nicht in ein Krankenhaus bringen. Laut Trang handelte es sich bei der Frau wohl um die Mieterin oder Nutzerin der Garage. Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden beendet. Die Brandhintergründe und Schadenshöhe sind unbekannt, die Polizei ermittelt.