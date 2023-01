﻿Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht: Das ist der Stand der Ermittlungen in Garbsen

In der Silvesternacht kam es in Garbsen zu Angriffen auf Polizeibeamte und Feuerwehrleute. Junge Chaoten verletzten vier Einsatzkräfte und beschossen sie mit Feuerwerkskörpern. Die Ermittler sind dabei, die Straftaten aufzuklären.

Hannover/Garbsen. In mehreren deutschen Städten war es in der Silvesternacht zu Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute gekommen. In der Region Hannover spielten sich vor allem in den Garbsener Stadtteilen Auf der Horst und Berenbostel hässliche Szenen ab. Großteils junge Chaoten beschossen Einsatzkräfte mit Böllern und Raketen.

„Die Polizei Garbsen führt intensive Ermittlungen, um die in der Silvesternacht angefallen Straftaten aufzuklären“, sagt Dennis Schmitt von der Polizeidirektion Hannover. Inzwischen laufen mehrere Strafverfahren.

Zwei junge Männer vorläufig festgenommen

„In einem Fall wurden durch Abfeuern von Raketen und Böllern vier Feuerwehrleute leicht verletzt“, so Schmitt. In zwei Fällen konnte unmittelbar nach der Tat jeweils ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen. Im Rahmen ihrer Festnahmen kam es zu Solidarisierungsaktionen durch weitere Chaoten.

In den beiden anderen Fällen, darunter ein Flaschenbewurf gegen einen Feuerwehrmann, wurden Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. „Darüber hinaus wird hier ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung – Abfeuern einer Rakete in eine Menschenmenge – gegen einen 24-Jährigen geführt“, sagt der Polizeisprecher. In zehn Fällen werden zudem Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen gegen unbekannt bearbeitet.

Vandalismus in Garbsen

An jenem Abend hatten sich zunächst 20 bis 30 junge Menschen mit Pyro beschossen. Feuerwerkskörper landeten auf Balkonen und Häusern. Zu späterer Stunde beschädigten die Randalierer einen Linienbus und eine Bushaltestelle. Im Stadtgebiet Garbsen brannten insgesamt fünf Müllcontainer aus.