﻿Mehr als 20.00 Lampen: Leon Potornyai hat in Osterwald einen Lichtergarten aufgebaut

Zaungäste willkommen: So sieht der Lichtergarten dieses Jahr bei Leon Potornyai in Osterwald aus.

Osterwald. Es ist ein wahres Wunderwerk, das Leon StartFragmentPotornyai dieses Jahr in seinem Garten vor seiner StartFragmentWohnung in Osterwald geschaffen hat. Zig Lichtinstallationen lässt er in der Adventszeit und an den Feiertagen erstrahlen. Um sein Lichterwerk zu bestaunen, kommen derzeit etliche Besuchende an seinen Gartenzaun.

Genießen Glühwein und Lichterfest: Michelle Dreger, Leon Potornyai und Michelle Potornyai. © Quelle: Franziska Hubl

Es sind geschätzt mehr als 20.000 LED-Lämpchen an unzähligen Lichterketten. So genau weiß Gartenbesitzer Potornyai das nicht – er hat aufgehört zu zählen. Das Funkeln formt einen riesigen Baum, Rentiere, leuchtende Weihnachtsmänner und blinkende Sterne. Jeder Quadratzentimeter seines Gartens am Glockenblumenweg scheint ausgefüllt zu sein. Potornyai hat zwei Wochen Arbeit investiert, um das Haus und den Garten in dieser Fülle zu gestalten. Seine Mutter durfte beim Entwirren der Lichternetze helfen, sein Vater beim Aufhängen. Besuchende können den Garten vom Fußweg zwischen Feldblumenweg und Marienburger Straße, parallel zur Umgehungsstraße, bewundern.

Mehr Lichtinstallationen als im Vorjahr

Bedenken wegen der erhöhten Energiekosten hat Potornyai der mit zusätzlichen Stromkosten von 50 bis 60 Euro rechnet, nicht. „Es gibt bei vielen in diesem Jahr kaum noch Beleuchtung, weil alle sparen müssen. Ich mache weiter wie bisher“, sagt er. Im Vergleich zur Premiere im Vorjahr habe er sogar noch mehr Lichtinstallationen aufgehängt. Geschätzt 70 bis 80 einzelne Teile aus Deutschland, den Niederlanden, den USA und Italien kommen so zusammen. Die Beleuchtung kauft er im Internet. Allein sein neuer Lichterbaum besteht aus 3000 LED. Um den Spaß nicht ganz allein finanzieren zu müssen, hat der Garbsener beim Stehtisch am Gartenzaun eine kleine Spendenbox angebracht. Besucherinnen und Besucher können dort Geld hineinwerfen.

Zaungäste willkommen: So sieht der Lichtergarten dieses Jahr bei Leon Potornyai in Osterwald aus. © Quelle: Markus Holz

„Anfangs dachte ich, jetzt dreht er komplett durch“

Wo lagert der Garbsener seine ganze Dekoration? „Im Keller“, sagt seine Mutter Monika Potornyai. „Der steht von oben bis unten voll.“ Am vergangenen Wochenende hat Potornyai seine gesamte Familie, dazu Freunde und Nachbarn zum Glühweintrinken in den Garten eingeladen. Auf einer großen Leinwand spielte er Weihnachtslieder ab. Für ein bisschen verrückt hielten ihn seine Gäste anfangs schon, erzählen sie. „Anfangs dachte ich, jetzt dreht er komplett durch“, sagt seine beste Freundin Michelle Dreger. „Aber jetzt lieben wir es“, sagt seine Schwester Michelle.

Potornyai liebt es, sich und seinen Besuchenden eine Freude zu machen. Dabei ist er ein Perfektionist. „Leon nimmt sich genau vor, was er alles an einem Tag schaffen will“, sagt seine Mutter Monika, die nebenan wohnt. „Wenn dann mal was nicht klappt, muss ich auch mal eine Lichterkette für ihn entwuseln.“

Der Lichtergarten in Garbsen-Osterwald erstrahlt täglich von 17 bis 21 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen leuchten die Installationen länger. Nach dem 31. Dezember beginnt Leon Potornyai mit dem Abbau.

Von Franziska Hubl