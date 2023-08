﻿„GartenLust“ kürt die schönsten und vielfältigsten Grünflächen der Stadt

Hannover. Hübsche und vielfältige Gärten gesucht: Beim von der Stadt Hannover ausgeschriebenen Wettbewerb „GartenLust“ konnten sich unter dem Motto „Artenreiche Gartenreiche“ die schönsten Anlagen vorstellen. Nun hat die Jury die Gewinner verkündet – bei einer Gewinnerin im Garten. Elvira Herrmann, eine der Prämierten, öffnete ihren Privatgarten im Stadtteil Ahlem für eine Besichtigung. Dieser belegt den zweiten Platz in der Kategorie Vorgärten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Teilnahme stand sowohl Gruppen als auch Einzelpersonen offen, die ihre verschiedenen, individuell gestalteten Gartenformen präsentierten. Ausgenommen sind lediglich Kleingärten, die sich bei den „Bunten Gärten“ alle zwei Jahre in einem eigenen Wettbewerb messen können. Bereits zum 39. Mal hat der städtische Fachbereich Umwelt und Stadtgrün die Veranstaltung ausgerufen. Zunächst fand sie unter der dem Titel „Innenhof- und Wohnumfeld-Wettbewerb“ statt, jetzt gab es die siebte Auflage unter dem neuen Namen. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt speziell auf den Vorgärten. Diese standen auch deshalb im Fokus, um ein Zeichen gegen die steinigen Schottergärten zu setzen, die weder Lebensraum noch Nahrung für Tiere bieten.

Zweiter Platz beim "GartenLust"-Wettbewerb: Elvira Herrmann in ihrem Garten in Ahlem. © Quelle: Elena Rauschert

„Ich hoffe, dass meine Freude am Garten auf Sie überspringt“, sagte die 81-Jährige Elvira Herrmann, die sich komplett selbst um ihre etwa 70 Quadratmeter große grüne Oase kümmert. Bei der üppigen Blütenpracht denkt sie auch an die Tierwelt, denn ihr Garten solle ein „immer geöffnetes Insekten- und Vogelrestaurant“ sein. Hinter dem Haus geht ihr Garten noch weiter. „Wegen des warmen, trockenen Sommers ist einiges schon verblüht“, erläutert sie. Trotzdem zeigt sich ihr Garten sehr farbenprächtig. Und sie freut sich auch, wenn andere dadurch mehr über die Natur lernen, wie etwa die Nachbarskinder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt 89 Gärten bewertet

Unter anderem war auch Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel anwesend, die die Bedeutung und den Wert von privaten Gärten für die Artenvielfalt betonte. Die Preise werden in den Kategorien „Vorgarten“, „Privatgarten“, „Gemeinschaftsgarten“ und „Wohnungsunternehmen“ verliehen. Für „sonstige Gärten“ wurde ein Sonderpreis ausgelobt. Eine Jury bewertete die insgesamt 89 berücksichtigten Einreichungen nach den vier Kriterien „Gestaltung und Nutzung“, „soziale Wirkung“, „ökologischer Wert“ und „Motto-Bezug“.

„Die überraschend hohe Beteiligung und die vielen tollen Beiträge zeigen, dass wir in Hannover eine lebendige und engagierte Gartenkultur haben“, sagt Anja Ritschel. Zu den Entscheidern gehörten in diesem Jahr etwa Vertreter des Rats der Landeshauptstadt Hannover, von hanova sowie dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, die auch großteils beim Besuch in Herrmanns Garten vor Ort waren, um die Gewinner zu veröffentlichen.

Stolze Hobbygärtnerin: Elvira Herrmann mit ihren Pflanzen. © Quelle: Elena Rauschert

Feierliche Preisverleihung im Rathaus

Den ersten Platz bei den Vorgärten belegt die Familie Wildhagen mit ihrem Privatgarten in Ricklingen. Bei den Gemeinschaftsgärten ging derjenige in der Sichelstraße in Linden-Limmer als Sieger hervor. Außerdem erhält die Grünanlage rund um die Wohnanlage der hanova Wohnungsgenossenschaft zwischen der Dresdner und der Leipziger Straße in Vahrenheide einen ersten Preis. Das „Urban Gardening“-Projekt an der Ecke Göbelstraße und Röntgenstraße in der List sowie der Privatgarten von Werner Behnsen in Bothfeld erhalten jeweils einen Sonderpreis. Ein weiterer Sonderpreis ging an die Mieter und Mieterinnen der Wohnanlage der hanova Wohnungsgenossenschaft in der Roesebeckstraße im Quartier Linden-Süd.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Erst- bis Drittplatzierten erhalten jeweils eine Geldprämie aus der von Sponsoren zur Verfügung gestellten Summe von insgesamt 6.500 Euro. Sämtliche Teilnehmer dürfen die „24. Hannoverschen Pflanzentage“ im Mai 2024 im Stadtpark besuchen. Am 15. September findet dann noch eine offizielle feierliche Preisverleihung im Rathaus statt.

HAZ