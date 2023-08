﻿Warum eine 85-Jährige aus der List die Straßenbäume vor ihrem Haus pflegt

Hannover. Wenn sie da so kniet, steht und schrubbt in ihrer weißen Hose und der rot-weißen Bluse – „Rot ist meine Lieblingsfarbe“ –, dann können viele Vorbeigehende und -radelnde gar nicht anders: Sie lächeln. Und viele lächeln nicht nur, sondern sprechen Eva-Marie Kaschner auch an. Weil sie Nachbarn sind oder weil sie es einfach toll finden, was die 85-Jährige da mit Leidenschaft tut: Sie hegt und pflegt gleich drei Baumscheiben, sprich Beete rund um Stadtbäume vor ihrer Haustür in der Jakobistraße.

Das tut die gebürtige Hamelnerin für die Robinien, Rosen und weitere Pflanzen, für die Nachbarschaft und ein bisschen auch für sich. „Das ist hier eine Kommunikationszentrale“, sagt sie vergnügt lächelnd. Denn auch das Klönen ist ihr ein Vergnügen – warum nicht beides miteinander verbinden? „Es kann durchaus sein, dass meine Arbeit hier einmal länger dauert, weil man sich ja doch etwas zu erzählen hat“, sagt die frühere Sekretärin.

Kleines Ärgernis: Das Schild bekam Eva-Marie Kaschner vom Stadtbezirk. © Quelle: Katrin Kutter

In ihren Beeten setzt sie auf Immergrün, in dem Fall Efeu, das auf vier Pfosten die Beete einrahmt. In der Mitte sind schöne rosafarbene Rosen, die robuste Alpenheckenrose (Rosa pendulina), darunter und daneben Glockenblumen, blühende Katzenminze, Malve, und im Frühjahr Maiglöckchen und Stiefmütterchen. Die Schilder, die Hundebesitzende bitten, die Beete nicht als Hundeklo benutzen zu lassen, hat sie von der Stadt bekommen. „Aber manche Hundebesitzer sind nicht einsichtig“, sagt Kaschner. „Eine Frau sagte, dass sie doch Hundesteuern zahle, ein Mann drohte mir mit der Polizei, wenn ich ihn noch einmal ansprechen würde. Als ich ihn darum bat, doch die Polizei anzurufen, war er still.“

Liebevoll bemalt: Eva-Marie Kaschner lässt die Jakobistraße in der List erblühen, dafür bekommt sie von Kindern in der Nachbarschaft schön bemalte Steine. © Quelle: Katrin Kutter

Kaschner grinst. „Einer war aber sehr charmant. Der erklärte mir, für die Hunde wäre so ein Beet wie Zeitungslesen. Sie würden lesen, was die anderen Vierbeiner hinterlassen haben und wollen auch einen Kommentar abgeben“, erzählt sie. Aber der Mann habe seinen Hund fest an die Leine genommen und ihn eben keinen „Kommentar“ hinterlassen lassen.

Steine für die liebe Lady

Kommentare in Form von bemalten flachen Steinen hinterlassen auch gern die Nachbarkinder, die „immer fragen, ob sie mir helfen können. Die bringen mir die Steine aus dem Urlaub mit. Das ist ganz entzückend“, erzählt die lebenslustige Dame, die mit ihren Beeten bereits beim Wettbewerb um die schönsten Baumscheiben im Stadtbezirk gewonnen hat. „Einen zweiten und sogar schon einen ersten Preis.“ Nachhaltigkeit ist auch ihr Dinge: Im Garten auf dem Hinterhof des Mehrfamilienhauses sind Regenfässer, „kostbares Trinkwasser nehme ich nicht zum Gießen der Beete“.

Es ist ordentlich: Eva-Marie Kaschner sorgt für Ordnung in ihren Beeten. © Quelle: Katrin Kutter

Auch eher unschön in ihrem „Job“: Zigarettenkippen in den schön gepflegten Beeten. Dass das Wegwerfen der Kippen eine Ordnungswidrigkeit ist, die 30 Euro kostet, sei ja das eine, meint die Seniorin. „Dann muss man das auch kontrollieren. Die machen das ja nicht öffentlich.“

Von der „Stadtbaumomi“ geht es zum „Stadtbaumkind“, das mit ähnlichen Widrigkeiten zu kämpfen hat. Weil sie Kaschners Baumscheibenbeete so inspirierend fand, hat auch Leandra Rollert im vergangenen Jahr ein wunderschönes Beet um den jungen Baum vor ihrer Haustür angelegt. Die Zehnjährige aus der Goebenstraße liebt Malven, ist entzückt von der sich selbst – oder einem Vogel – ausgesäten Sonnenblume und ihren verschiedenen Gras- und Efeupflanzen, die sie sehr geschickt auf dem großen Beet verteilt hat.

Ärgernis: Leandra hat dieses Schild für Hundebesitzer gemalt und aufgestellt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wenn da nur nicht die Hunde wären, die darauf pinkeln. „Immerhin wird das große Geschäft eher daneben gemacht“, haben ihre Eltern festgestellt. Leandra hat ganz kreativ reagiert und eine Bitte mit Hund auf Pappe gemalt, appelliert so an die Hundebesitzenden, alle Geschäfte der Vierbeiner doch bitte woanders erledigen zu lassen.

Kiwi-Knöterich und Malven

Und es gibt eben auch viel Schönes zu berichten. „Der Klaus hat ganz viel geholfen“, erzählt Leandra und freut sich über die gute Nachbarschaft, die tatkräftig mit angepackt hat, um das Beet zu umranden und auch Platz für ihre selbst bemalten Steine zu lassen. Selbst ihre Lehrerin habe ihr eine Grünlilie für ihr Beet geschenkt. Die sorgt wie die Mühlenbeckie, auch Kiwi-Knöterich genannt, und das Katzengras für ein sattes Immergrün, auch wenn die bunten Blumen des Sommers verblüht sind. Nachbarinnen und Nachbarn sprechen die Familie an und loben das Mädchen, das später Lehrerin werden möchte, für ihren Einsatz. „Die machen sogar Selfies mit Beet.“

Schützt ihr Beet: Leandra pflanzt zu jeder Jahreszeit neu und möchte das Beet auch schön – und nicht vollgepinkelt – haben. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das könnte sich wieder lohnen. Zum 5. Mal veranstaltet der Bezirksrat Vahrenwald-List den Wettbewerb um die schönsten Baumscheiben, wie Eva-Marie Kaschner macht auch Leandra Rollert mit. Im vergangenen Jahr hat das Mädchen den dritten Platz belegt und 200 Euro gewonnen – „die habe ich mit den Nachbarn geteilt, die mitgeholfen haben“. Für Kinder gab es zudem noch einen 20-Euro-Gutschein für eine Lister Eisdiele. Die schönste Baumscheibe wird mit 500 Euro prämiert, die zweitschönste mit 300 Euro und die drittschönste mit 200 Euro.

