﻿Region Hannover braucht künftig 1,45 Millionen Euro jährlich für Gas

Olaf Scholz in Hannover Olaf Scholz in Hannover

Der Kanzler kommt zu Bäcker-Künne – und die Chefin will ihm was erzählen

Am Donnerstag besucht Olaf Scholz Hannover – und wird dabei auch die Geschäftsführerin der „Herzensbäckerei Künne“ treffen. Die hatte im vergangenen Jahr den großen Bäckerprotest organisiert. Sie erzählt, was sie dem Kanzler sagen will und was sie von der Politik erwartet.