﻿So macht das „Hannover-Rudel“ Gassigehen zum Erlebnis

Am Tag nach dem Feuer beim Tedi-Markt am Einkaufszentrum in Hannover-Wülfel wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Ermittler der Polizei sind vor Ort. Nach ersten Schätzungen geht der Schaden in die Millionen. Der Markt und auch ein Fitnessstudio darüber bleiben vorerst geschlossen.