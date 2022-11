﻿Was bedeutet neue indische Küche, Gurcharn Dass?

Gurcharn Dass

* 20. Juni 1974 im indischen Maksudra. Mit 15 Jahren kommt er nach Deutschland, macht sein Abitur und studiert Betriebswirtschaftslehre. Währenddessen jobbt er in der Gastronomie. Er arbeitet im Einzelhandel, auch als Filial- und Betriebsleiter. Fünf Jahre geht er in dieser Funktion nach Kanada und in die USA. Sein großer Traum: das Kochen zum Beruf zu machen. Im November 2014 eröffnet Dass das „Guru – neue indische Zeiten“ (Jakobistraße 24, Telefon 05 11/39 24 47, geöffnet täglich von 12 bis 15 und 18 bis 23 Uhr). Er hat zwei Kinder und lebt in der List.