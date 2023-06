Für „Marie“-Küchenchef Sven Holthaus (32) wird mit einer roten Haube ein Traum wahr, „Votum“ und „Handwerk“ werden aufgewertet – so zeichnet der Restaurantführer Gault & Millau Hannovers Spitzenlokale aus. Die Top-Gastronomen der Stadt sind alle jung und wild? Ein alter Recke mischt auch mit!

Hannover. „Es kann so weitergehen“, sagt Sven Holthaus (32) und klingt zufrieden. Sein Restaurant „Marie“ am Wedekindplatz wurde im März erstmals im Guide Michelin erwähnt. Noch ohne Stern – „aber wir haben den Fuß in der Tür“, hatte sich Holthaus damals über die Erwähnung in der Kategorie „Assiettes“ gefreut. Denn: „Es war immer mein großer Traum, dabei zu sein.“ Er meint den Himmel der Sterneköche. Am 19. Juni hat er mit seinem Team einen weiteren Schritt in diese Richtung gemacht.