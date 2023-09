﻿Die Villa Haase: Groschenburg des Karussellkönigs

Kleefeld. Hugo Haase, ein Konstrukteur mit Geschäftssinn und einem Faible für Jahrmärkte, war ein mitteilungsfreudiger Mensch. An der Fassade seiner 1909 erbauten Jugendstil-Villa in Kleefeld in der Spinozastraße ließ er gleich neben der schweren Eingangstür einen Gruß in den Sandstein meißeln, der klarstellt, was ihn bewegte: „Hoc erat in votis“ – „das war mein Herzenswunsch“. Der heutigen Besitzerin des Hauses, die uns zu einem Rundgang empfängt, ist die Villa in jedem Fall eine Herzenssache. Sie hat die Geschichte des Hauses erforscht und die Einrichtung mit einigen Stücken ergänzt, die auf den Erbauer verweisen. Da steht ein hölzernes Zirkuspferd, das auch auf einem Haase-Karussell gestanden haben könnte, im weitläufigen Wohnzimmer und über dem Kamin hängt ein Foto der Beatles, die 1960 in Hamburg vor einem Haase-Eisenbahnwaggon posieren.

Im Inneren der Haase-Villa: Das Karussellpferd stammt zwar nicht aus dem Haase-Nachlass, sondern von einem Antikmarkt – aber so ähnlich werden wohl aus Haases Karussellpferde ausgesehen haben. © Quelle: Hans-Peter Wiechers

Erfindungsgeist führte zu Reichtum

Hugo Haase gehörte zu den glücklichen Menschen, die sich ihre Wünsche erfüllen konnten. Seinen Reichtum verdankte er seinem Erfindungsgeist. Er schuf die ersten mit Elektroantrieb betriebenen Karussells, er machte die Jahrmärkte weltweit zu einem leuchtenden Erlebnispark. Den Karussell-König, wie er genannt wurde, will die Stadt nun anlässlich seines 90. Todestags mit einer Gedenktafel ehren. Noch ist allerdings offen, ob seine früher als „Groschenburg“ verspottete Villa in der Spinozastraße Ort des Gedenkens wird oder sein Geschäfts- und Wohnhaus in der Hohenzollernstraße.

Hugo Haases Wahl wäre bestimmt Kleefeld gewesen. Persönliche Aufzeichnungen bezeugen, wie stolz er auf sein Landhaus mit Remise und Gästehaus im damals noch spärlich bebauten Philosophenviertel an der Eilenriede war, das der Architekt Erdmann Hartig, ein Freund aus den Winsener Schultagen, für ihn entwarf. Die Ausstattung der vierstöckigen Burgvilla, umgeben von einer knapp 7000 Quadratmeter großen Parkanlage, war luxuriös und stilvoll. Rechts der großzügigen holzvertäfelten Diele befand sich das Musikzimmer mit Flügel, Eisbärenfell und indirekter Beleuchtung, hinter dem Wohn- und dem Kaminzimmer ging es ins Herrenzimmer mit Schreibtisch, Telefon, einer Glasvitrine für die Schützen-Pokalen des Hausherrn und einem röhrenden Hirsch aus Bronze auf dem Fensterbrett. Im ersten Stock amüsierte man sich mit den Gästen im Billardzimmer. Die Heizungen waren mit Holz verkleidet; in allen Räumen gab es Staubsaugeranschlüsse. Die Dienstboten bewohnten Zimmer unter dem Dach, zu denen sie über einen Seiteneingang gelangten.

Herrenzimmer: Das alte Arbeitszimmer des Hausherren. © Quelle: Hans-Peter Wiechers

Durchbruch auf dem Oktoberfest

Als Haase 1909 mit seiner Frau die Villa bezog, war er auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere. Den Durchbruch schaffte er 1892, als er auf dem Münchener Oktoberfest das erste elektrisch betriebene Schiffs-Karussell und seine Berg & Thal-Bahn dem Publikum präsentierte. Fortan florierte seine Karussell-Fabrik im Harzörtchen Roßla. Seine Fahrgeschäfte wie der „Karussellpalast“ mit Bistro und Glühbirnenbeleuchtung für 20 Pfennig Eintritt waren die Attraktion auf Jahrmärkten, Messen, Weihnachtsmärkten und in Vergnügungsparks, sogar in Amerika. 1909 kaufte er in Amerika das Patent für die Achterbahn, 1926 importierte er den ersten Autoscooter nach Deutschland.

Mit Pool-Tisch: Wer damals auf sich hielt, hatte ein Billard-Zimmer im Haus. © Quelle: Hans-Peter Wiechers

Verkauf der Groschenburg

Im gleichen Jahr musste Haase seine „Groschenburg“ verkaufen. Die Geschäfte liefen nicht mehr so gut. Er hatte starke Konkurrenz bekommen und die Wirtschaftskrise sorgte dafür, dass vielen die Groschen fürs Karussell fehlten. 1926 erwarb Sackfabrikant Gustav Fränkel die Villa. Vor der Tür parkte nun der Horch, mit dem er sich jeden Morgen zu seiner Fabrik nach Hildesheim fahren ließ. Fränkel war Jude; 1938 floh er nach Argentinien, noch rechtzeitig, bevor ihn die Nazis ins KZ deportieren konnten. Neue Eigentümer der Haase-Villa wurden die Gebrüder Hartmann, Gründer der Bürobedarf-Firma Geha. Kurz vor Kriegsende, bei einem der letzten Luftangriffe auf Hannover, wurde die Rückfront der Villa zerstört. Die Hartmanns sorgten für den Wiederaufbau.

Das Haus stand leer, das Grundstück verwilderte

Ende der achtziger Jahre ging die „Groschenburg“ an den Berliner Industriellen Manfred Bernau. Ein eher düsteres Kapitel in der wechselvollen Geschichte der Villa. Bernau zog nie ein, das Haus stand leer, das Grundstück verwilderte. 1992 wurde Immobilienkaufmann Peter Krasemann neuer Eigentümer. Mehr als ein Jahrzehnt später erwachte Haases Schmuckstück im Zuge einer Grundsanierung in Millionenhöhe zu neuem Leben. Der Park wurde neugestaltet, Zwischendecken entfernt, der zweistöckige Lichthof freigelegt, alte Holzvertäfelungen rekonstruiert.

Gediegen: Das alte Speisezimmer. © Quelle: Hans-Peter Wiechers

Heute, zwei Besitzerwechsel weiter, würde sich Hugo Haase in seiner alten „Groschenburg“ mit den alten Schwalbenschwanzziegeln auf dem Dach wohl wieder zuhause fühlen. Die neuen Eigentümer haben sich mit der Geschichte des Hauses intensiv beschäftigt, Kontakt zu einer Großnichte in Stuttgart aufgenommen und alte Pläne und Fotografien studiert, die die Haase-Biografin Darijana Hahn gesammelt hat.

Schiebetür hinter der Holzverkleidung entdeckt

Zum Musikzimmer geht man nun wieder durch die Schiebetür von 1909, die beim Umbau unversehrt hinter der Holzverkleidung in der Wand entdeckt wurde. Das Billardzimmer, in dem die Tochter des Hauses wohnt, hat wieder die alten Rundbögen-Fenster. Im Herrenzimmer stehen wieder ein Schreibtisch und in der Fensternische die gemütliche Rundbank. Der Blickfang im Wohnzimmer ist dieses bunte, alte Karussellpferd, eine Rarität vom Antikmarkt.

Über dem Kamin hängt heute das weltberühmte Bild der Beatles-Fotografin Astrid Kirchher: Es entstand 1960 beim Besuch der „Pilzköpfe“ auf dem Hamburger Dom vor einem Wagen der Firma Haase. © Quelle: Hans-Peter Wiechers

Die Geschichte von Hugo Haase habe sie fasziniert, sagt die Hausherrin. „Heute würde man sagen: Er war technisch innovativ und er wollte die Menschen unterhalten und fröhlich stimmen.“ Eine Gedenktafel? „Er hat sie ganz sicher verdient.“

