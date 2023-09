Weil ihr Gebäude marode ist, nutzt die AWO-Kita in Hannovers Südstadt Container an der Tellkampfschule. Die mobilen Räume stehen bereits auf dem Schulgelände, vorher waren dort Gymnasiasten untergebracht.

Hannover-Südstadt. Während der Sanierung und Erweiterung der Tellkampfschule am Maschsee dienten Container als Ausweichquartier. Seit Anfang des Jahres sind die neuen Räume des Gymnasiums in Betrieb. Die Container bleiben dort aber erst einmal noch stehen, und erhalten einen anderen Zweck. Die Stadt will dort möglichst schnell eine Kindertagesstätte unterbringen. Denn das eigentliche Gebäude der Kita ist marode und muss dringend saniert werden.