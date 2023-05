﻿Gebäudedämmung: Hannovers Innungsobermeister warnt vor Schnellschüssen

Hannover. Auf Immobilieneigentümer kommt einiges an Investitionen zu. Möglicherweise ab 2024 dürfen irreparabel defekte Öl- und Gasheizungen nur noch durch Geräte ersetzt werden, die mindestens 65 Prozent Anteil erneuerbarer Energien haben. Das produziert in Häusern, in die lange nichts investiert wurde, teilweise hohe Kosten für eine Verbesserung der Dämmung und neue Fenster, weil insbesondere Wärmepumpen in ungedämmten Immobilien unrentabel sind.

Dämmung von Gebäuden: EU will die Zügel anziehen

Zusätzlich zieht der Gesetzgeber nun auch bei den Vorgaben zur energetischen Gebäudesanierung die Zügel an – allerdings ist es diesmal die Europaebene. Die EU will Maximalwerte festlegen für den CO2-Ausstoß von Immobilien.

Eigentlich gilt in Deutschland schon seit 20 Jahren die Pflicht, dass Immobilien zwei Jahre nach Kauf, Erbe oder Schenkung energetisch ertüchtigt werden müssen. In der Regel betrifft das vor allem Dämmung und Fenster. Weil aber insbesondere in Privathäusern bisher niemand diese Vorgabe des deutschen Gebäudeenergiegesetzes kontrolliert, hat sich kaum jemand dran gehalten. Das will die EU jetzt ändern. Mit welchen Regeln und in welchen Fristen genau, ist noch offen.

Kosten von 130 bis 140 Euro pro Quadratmeter

Der Obermeister der hannoverschen Malerinnung, Ralph Sensing, empfiehlt vor allem eine genaue Planung: „Schnellschüsse gehen nach hinten los.“ Im Moment hätten viele Betriebe ohnehin volle Auftragsbücher, sodass kurzfristige Dämmprojekte oft schwierig seien. „Aber auch wenn es mit der Umsetzung erst nächstes Jahr etwas wird, sollte man jetzt anfangen mit der Planung“, sagt Sensing.

Zweite Haut: Ein Arbeiter befestigt Styroporplatten zur Wärmedämmung an einer Hausfassade. © Quelle: Armin Weigel (dpa/Symbolbild)

Als grober Richtwert für ein typisches Wärmedämmverbundsystem gälten 130 bis 140 Euro pro Quadratmeter Fassadenfläche. Ein klassisches Einfamilienhaus mit 150 Quadratmeter Fassade dürfte also etwa 20.000 Euro kosten, zuzüglich Gerüst. Welches Material man nehme, sei vielfach von persönlichen Vorlieben abhängig. „Eine zeitlang waren styroporähnliche Kunststoffe verpönt und Holz- oder Mineralfasern angesagt – aber das ändert sich, je nachdem wen Sie fragen“, sagt Sensing.

Drei Angebote einholen

Innendämmung sei bauphysikalisch wegen der Verlagerung des Taupunkts nicht zu empfehlen, lasse sich aber bei einigen Immobilien nicht vermeiden, etwa bei Denkmalen. Zur Einblasdämmung, bei der Dämmkügelchen in einen Hohlraum zwischen die zweischaligen Innen- und Außenmauern gepustet werden, will Sensing sich nicht äußern. „Das machen Maler in der Regel nicht, da kann ich keine Tipps geben.“

Grundsätzlich empfiehlt der Innungsobermeister, bei ernsthaftem Auftragsinteresse drei Betriebe anzufragen. „Dann hat man einen guten Überblick über die Angebote und kann eine Entscheidung fällen.“