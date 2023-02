﻿Gebrauchtwagen-Preise auf Rekordniveau – und Nachschub bleibt weiter knapp

Wer ein gebrauchtes Auto kaufen will, braucht gute Nerven: Die Auswahl an Gebrauchten ist knapp, die Preise extrem gestiegen. Allein in Niedersachsen wechselten vergangenes Jahr 130.000 Autos weniger den Eigentümer, die Branche beklagt ein Umsatzminus in Milliardenhöhe. Woran das liegt und ob Besserung in Sicht ist, lesen Sie hier.

Hannover. Das vergangene Jahr sei „ein bitteres Jahr für das Gebrauchtwagen-Geschäft“ gewesen, sagt Karl-Heinz Bley, Präsident des Landesverbandes des Kfz-Gewerbes mit Sitz in Großburgwedel bei Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutlich mache das der Vergleich zum „letzten automobilen Normaljahr 2019“: Damals hätten rund 800.000 Fahrzeuge in Niedersachsen und Bremen den Eigentümer gewechselt – vergangenes Jahr seien es noch etwas mehr als 608.000 gewesen. Und damit nochmal nahezu 130.000 weniger als im Jahr 2021, womit für die Branche ein Umsatzverlust von rund 2,4 Milliarden Euro verbunden sei – trotz der enorm gestiegenen Preise.

Gut 50 Prozent Preisanstieg während Corona

Denn gebrauchte Autos sind weiter knapp und nochmal teurer geworden: Im vergangenen Jahr kostete ein durchschnittlicher Gebrauchtwagen laut der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) 18.800 Euro – rund 19 Prozent oder gut 3000 Euro mehr als im Jahr davor. Dabei hatte es laut dem DAT-Report bereits 2020 einen Anstieg von mehr als 18 Prozent gegeben – so viel wie nie zuvor – und danach von gut sieben Prozent im Folgejahr. Ergebnis: Der Durchschnittspreis ist seit Pandemiebeginn um gut 6300 Euro geklettert, also um fast 51 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die bestimmenden Faktoren für diese Entwicklung: Nachwirkungen der Corona-Pandemie (Lieferkettenprobleme, Mangel an Halbleitern für benötigte elektronische Bauteile - „Chipkrise“), der Ukraine-Krieg und die damit ausgelösten Energiepreissteigerungen und die allgemeine Inflation.

Nachschub fehlt: 100.000 Neufahrzeuge zu wenig

Auf dem Markt fehle es „einfach an Ware. Das Angebot ist geradezu rudimentär.“ Das liege weiter an den Problemen in der Lieferkette und dem Chip-Mangel, wodurch weniger Neufahrzeuge auf den Markt gekommen seien. In Niedersachsen etwa seien im vergangenen Jahr 100.000 Neufahrzeuge weniger zugelassen worden als 2019 – und damit fehlt es an Nachschub für den Gebrauchtwagenmarkt. Während zeitgleich mehr Menschen einen Gebrauchten suchen, da sie keinen neuen in Sichtweite haben – oder angesichts der Krisenzeit weniger für einen Neuwagen ausgeben können oder wollen.

Ob das Ende der „dramatischen Rückgänge“ erreicht sei, sei unklar. Das Gebrauchtangebot bleibt laut Bley vorerst knapp, denn es gebe einen hohen Auftragsbestand, aber einen zweistelligen Rückgang bei den Auftragseingängen für neue Pkw. Seine Prognose: „2023 wird es nur wenig mehr Halterwechsel geben als im vergangenen Jahr.“

Altes Preisniveau nicht in Sicht

Damit dürfte auf dem Gebrauchtwagenmarkt kaum Besserung in Sicht sein – schon gar nicht bei den Preisen. Da ist sich auch der Landesinnungsverband des Kfz-Techniker-Handwerks ziemlich sicher: „Ein ähnliches Preisniveau wie 2019/2020 dürfte illusorisch sein. Die Gebrauchten, die jetzt gehandelt werden, sind moderne Automobile.“ Und das bedeute auch: zunehmend mit hochwertigen, preisbeeinflussenden Ausstattungsmerkmalen, etwa Assistenzsystemen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Werkstätten hätten allein schon wegen der gestiegenen Energiekosten die Preise für ihre Dienste erhöhen müssen. Bei der Ersatzteilversorgung gebe es allerdings „keine signifikanten Lieferprobleme“.

Lesen Sie auch

Ausnahme E-Fahrzeuge

Ausnahmen mit Zuwächsen auf dem Gebrauchtfahrzeugmark im vergangenen Jahr waren laut dem Kfz-Landesverband die reinen Elektrofahrzeuge mit 10.046 (Vorjahr: 5767) Umschreibungen, die Plug-in-Hybride (Fahrzeuge mit Stecker) mit 6473 (5506) und die Hybride mit 16.981 (15.350). Offen sei, wie sich die nun gekürzte Prämie für die Anschaffung von Elektroautos auswirken werde.