﻿Vinzenzkrankenhaus in Hannover meldet 1000. Geburt in 2023

Hannover. Wer hat die meisten Kinder? Das Vinzenzkrankenhaus vermeldete am 18. September, dass drei Tage zuvor mit etwas mehr als 3600 Gramm Gewicht und einer Größe von 55 Zentimetern Selim zur Welt gekommen ist. Im Vinzenzkrankenhaus war der Junge das 1000. Baby in diesem Jahr. Nach dem Rückgang der Geburten im vergangenen Jahr hätten sich die Zahlen wieder stabilisiert. Man rechne insgesamt mit 1400 Geburten in diesem Jahr.

Leon war schneller – der kleine Junge kam bereits am 7. Juni um 9.57 Uhr zur Welt, allerdings im bettenstärkeren Henriettenstift. Und war dort das 1000. Baby in 2023. Eines von vielen: Diakovere vermeldet für das Henriettenstift und das Friederikenstift bereits 2643 Geburten in diesem Jahr. Bei Diakovere geht es aber runter: Nach dem „Corona-Hoch“ im Jahr 2021 mit mehr als 4100 Geburten und dem ebenfalls starken Jahr 2022 mit 3976 Geburten würde sich die Anzahl der in diesen Häusern geborenen Kindern nun aber wieder normalisieren, berichtete Sprecherin Maren Salberg.

Zwei Geburtskliniken werden zusammengelegt

Sie freut sich schon auf das nächste Jahr, wenn „Diakovere Henrike“, das neue Mutter-Kind-Zentrum Auf der Bult eröffnet wird. Zur „Henrike Auf der Bult“ werden dann die beiden Geburtsstationen vom Henriettenstift und Friederikenstift zusammengelegt. Das ambitionierte Projekt wird deutlich teurer als geplant. Statt 67 Millionen Euro veranschlagt Diakovere inzwischen 80 Millionen Euro für den Bau.

1680 Babys geboren

In den Geburtskliniken des Klinikums Region Hannover (KRH) in Gehrden, Großburgwedel und Neustadt gab es bisher 1680 Geburten. „Wir beobachten, dem allgemeinen bundesdeutschen Trend folgend, einen leichten Geburtenrückgang zum Vorjahr“, berichtete Sprecher Lennart Dreyer. Auch die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat die tausend schon länger erreicht. Bis zum 18. September kamen hier 1777 Mädchen und Jungen zur Welt.

Ein kleiner Sternengucker

Selim ist laut Vinzenzkrankenhaus übrigens ein Sternengucker: „Die Geburt war nicht einfach, Selim lag mit dem Gesicht nach oben – ein Sternengucker“, erklärte ein Sprecher. Die frischgebackenen Eltern, die mit Selim ihr erstes Kind bekamen, waren trotz aller Erschöpfung total happy: „Das Team hat uns super begleitet, wir sind sehr glücklich“, erzählte der Vater.

