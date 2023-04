Mahnmal-Arbeitskreis

Gedenken: Horst Dralle vom Arbeitskreis „Ein Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer“ berichtet über die Geschichte der Gefangenen Maria Suszyńska-Bartmans, die darüber ein Buch geschrieben hat. Später hat ihr Großneffe in den USA diese Schilderungen in moderne Kunst umgesetzt.

Die Aufzeichnungen einer polnischen Zwangsarbeiterin im früheren KZ-Außenlager Hannover-Limmer standen im Mittelpunkt einer Gedenkveranstaltung. Der Mahnmal-Arbeitskreis erinnerte damit an die Befreiung des Lagers am 10. April 1945 und an Maria Suszyńska. Deren Buch ist der Nachwelt erhalten geblieben – hat ihren Großneffen in den USA zu Gemälden inspiriert.

