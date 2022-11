﻿Gefährdet die Personalnot in Hannovers Kitas die frühkindliche Bildung?

System am Limit: In vielen Kindertagesstätten kann aufgrund von Personalmangel kaum noch gut pädagogische Arbeit gemacht werden. Welche Folgen hat das für die frühkindliche Bildung?

Hannover. Die Betreuungssituation in Hannovers Krippen und Kindertagesstätten wird immer angespannter. Das zeigen aktuelle Zahlen. Auf Anfrage teilt die Landeshauptstadt Hannover mit: „Aktuell sind neun von 207 Gruppen in den städtischen Kitas nicht im Regelbetrieb.“ In den vergangenen zwölf Monaten konnten demnach insgesamt 4,6 Prozent der geplanten Betreuungstage nicht geleistet werden, auch Gruppen mussten zeitweise geschlossen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Städtische Kitas leiden vor allem unter Krankheitswelle

Allerdings stellen nicht vorrangig die unbesetzten Stellen die Stadt vor ein Betreuungsproblem in den Kitas – die sogenannte Vakanzquote beträgt derzeit 2,4 Prozent, damit sind etwa 20 von 850 Stellen in Kitas nicht besetzt. „Unser Hauptproblem sind vielmehr die aktuellen Krankheitsspitzen, meist wegen steigender Corona-Infektionen“, erläutert Stadtsprecherin Susanne Stroppe.

Bei den Johannitern, die in Stadt und Region 18 Kindertagesstätten betreiben, schlägt der Personalnotstand hingegen voll durch. Die Gründe seien vielfältig: Fachkräftemangel, langfristig ausfallende Mitarbeitende, akute Corona-Erkrankungen und typische Infekte, Urlaub sowie Überstunden. Das neue Kita-Gesetz, das seit Sommer 2021 in Kraft ist, verschärft die Lage. Das Gesetz schreibt vor, dass mindestens zwei Fachkräfte eine Kita-Gruppe betreuen müssen – auch während der eher schwach frequentierten Früh- und Spätdienste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alls erstes fallen die Sonderöffnungszeiten“

In einigen Johanniter-Kitas mussten in den vergangenen Monaten Betreuungszeiten reduziert oder Gruppen kurzfristig geschlossen werden. „Als erstes fallen die Sonderöffnungszeiten“, sagt Einrichtungsleiter Andreas Ott von der Laatzener Kita Pinienweg. Das sind die Früh- und Spätbetreuung. Ott: „Erfahrungsgemäß sind das die Zeiten, die Eltern mit Unterstützung ihrer Familien und Flexibilität ihrer Arbeitgeber noch am besten verkraften könnten.“ Doch der Kita-Leiter weiß, dass der Zenit noch nicht überschritten ist: „Die kommenden Wochen werden angespannt bleiben.“

Lesen Sie auch

Bereits Ende Oktober hatte eine Diakonie-Umfrage in den Kitas der Landeskirche Hannover die teils drastischen Ausmaße der Personalnot öffentlich gemacht. 63 Prozent der 454 Einrichtungen, die an der Erhebung teilgenommen hatten, mussten wegen fehlender Mitarbeiter schon tageweise Gruppen schließen. Nur jede fünfte Kita kam bislang ohne Einschränkungen aus. Bei knapp der Hälfte der Kitas wurde die Betreuung in den Randzeiten, also früh morgens oder spät nachmittags, verkürzt. Diakonie-Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke sprach von „alarmierenden“ Ergebnissen. Er forderte die neue Landesregierung zum „dringenden Handeln“ auf. Das Kita-System sei erschöpft und stehe kurz vor dem Zusammenbruch.

Gefährdet der Personalmangel die frühkindliche Bildung?

Der niedersächsische Kita-Fachkräfteverband legt den Finger in die Wunde und warnt vor den Folgen: „Wenn Kita-Kinder mehr verwahrt als gebildet und gefördert werden, gefährdet das die kindliche Entwicklung“, sagt die Vorsitzende Melanie Krause. Sie spielt damit auch auf das schlechte Abschneiden von Niedersachsens Viertklässlern im Schreiben, Lesen und Rechnen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unsere Gesellschaft sollte sich intensiv mit der Frage beschäftigen, warum die Leistungen der Grundschüler seit Jahren schlechter werden, obwohl Kita-Kinder immer jünger und die Betreuungszeiten länger werden. Wären unsere Kitas hochwertige Bildungseinrichtungen, müssten wir gegenteilige Effekte sehen“, konstatiert Krause. Es brauche eine bessere Kita-Qualität. Die dafür personellen und räumlichen Mindestanforderungen würden seit Jahren auf den Tischen oder in den Schubladen der Ministerien liegen, sagt Krause: „Umgesetzt wurden sie bisher in keinem Bundesland.“

Frühkindliche Bildung laut Awo nur noch bedingt zu leisten

Ingrid Kroeger ist Kita-Fachbereichsleiterin bei der Arbeiterwohlfahrt in Hannover. Statistiken, wie viele Betreuungsstunden in den Awo-Kitas aufgrund von Mitarbeitermangel bereits entfallen sind, führt der Träger nicht. Aber Kroeger weiß: „Weil unsere Personaldecke dünn ist und damit auch Vertretungsreserven fehlen, sind Gruppenschließungen, auch wenn sie immer nur das letzte Mittel sind, manchmal unumgänglich.“

Die oberste Prämisse der Awo sei, den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten, sagt Kroeger: „So viele Kinder so lange wie möglich zu betreuen.“ Doch kann echte frühkindliche Bildung überhaupt noch gelingen, wenn Erzieherinnen fehlen oder irgendwann ausgebrannt den Job hinschmeißen? Ingrid Kroeger will nichts mehr schönreden, dafür sei die Lage viel zu ernst. Stattdessen sagt sie: „Nein, frühkindliche Bildung kann in diesem System nicht mehr in dem Maße stattfinden, wie wir es uns wünschen würden und wie es vor allem die Kinder bräuchten. Das muss man einfach so ehrlich sagen.“ Dabei würden immer mehr Jungen und Mädchen nach den harten Monaten der Corona-Pandemie und geschlossenen Einrichtungen „mehr Förderung denn je benötigen“.

Von Britta Lüers