﻿Gefährliche Warteschleife: Kein Therapieplatz bei Depression

Hannover. Das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, hat Luisa zum ersten Mal in der Zeit nach dem Abitur gehabt. „Ohne einen konkreten Anlass wollte ich einfach nicht mehr aufstehen, nicht mehr rausgehen, hatte keinen Spaß mehr“, sagt die 24-Jährige. Dazu kamen immer wieder Suizidgedanken und auch Selbstverletzungen. Nach den dunklen Phasen aber gab es auch immer wieder Licht. Deswegen ist die Studentin lange nicht aktiv geworden und hat Selbstfürsorge hintangestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angst sich zu öffnen

Wie Angehörige und Freunde helfen können und welche Angebote es in der Region Hannover gibt, darüber informiert jetzt ein Präventionsprogramm des Sozialpsychiatrischen Verbunds, der die Thematik zum Schwerpunkt des Jahres macht. Denn bei jungen Menschen gehört Suizid zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Bundesweit nehmen sich täglich etwa 25 Menschen das Leben, in der Region Hannover ist es fast an jedem zweiten Tag einer.

„Es ist sehr schwer zu erkennen, dass ich depressiv bin und dann auch noch zu handeln.“ Hund und Lebensgefährte sind seitdem gewissermaßen Luisas wichtigste Therapie, wenn das Leben wieder einmal schmerzhaft stillsteht. „Im Herbst vergangenen Jahres wurde es dann besonders schlimm, ich habe auf gar nichts mehr reagiert. Da wusste ich, es muss etwas passieren.“ Luisa hatte vorher schon einige Male an eine Therapie gedacht, „aber ich habe einfach Angst, mich komplett zu öffnen. Das macht mich noch verletzlicher.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachweis für echte Notlage

Als sie dann aber spürte, dass alles in ihr und um sie herum ihren Zustand nicht mehr ausgleichen konnte, hat sie nach einem ersten Schritt gesucht, einem Ausweg aus ihrer immer dunkleren Lage. Sie hat die Nummer des Bereitschaftsdienstes gewählt. Tagelang hat es gedauert, bis sie die 116117 ins Telefon getippt hat. „Da war ich erstmal zuversichtlich. Ich habe schon für zwei Tage später einen Termin für ein Erstgespräch erhalten“, berichtet die Hannoveranerin.

Ein schwerer Schritt, der sie viel Überwindung gekostet hat, aber Luisa ging zur Psychologin. Diese bescheinigte ihr eine „mindestens mittelschwere Depression“, empfahl ihr, in eine Tagesklinik zu gehen und stellte ihr einen sogenannten Akutcode aus – ein Nachweis für eine echte Notlage, der eine Therapieoption beschleunigen sollte. „Immer und immer wieder habe ich dann über die Bereitschaftsnummer versucht, so einen Platz zu bekommen. Sogar im Umkreis von bis zu 100 Kilometern aber war nichts zu machen.“ Auch der Akutcode hat Luisa nicht geholfen. „Den hätten sehr viele Betroffene, wurde mir gesagt.“

Selbstzweifel und Verlustängste

Die junge Frau ist verzweifelt, perspektivlos. „Ich erlebe nichts, fühle nichts Schönes, ich möchte, dass mein Leben wieder vorangeht. Warum bin ich sonst noch hier? Durch die Warterei und die Absagen wurde mir irgendwie vermittelt, dass ich gar nicht zähle.“ Luisa geht zu ihrer Hausärztin, die ihr Antidepressiva verschreibt. Die stabilisieren sie ein wenig, schnell aber erhöht sie die Dosis. Die Suche nach einem Therapieplatz geht weiter. Sie meldet sich bei zwei Akutkliniken. Die eine bietet ein Vorgespräch in zwei Monaten mit vager Option auf einen Platz in frühestens einem halben Jahr. „Das hat mich umgehauen. Muss ich als Akutfall erst suizidal sein, damit man mich nimmt? Ich komme hier allein nicht mehr raus, ich brauche die Hilfe.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die zweite Klinik immerhin hat einen Vorgesprächstermin nach zwei Wochen – und stellt ihr dann einen Therapieplatz innerhalb von rund zwei Monaten in Aussicht. Der jungen Frau wird aber zugleich nahegelegt, sich parallel weiter um einen ambulanten Therapieplatz zu bemühen. Die 24-Jährige kann jetzt seit sechs Monaten nicht studieren, nicht jobben, sie kann sich nicht freuen und kaum am Leben teilhaben. Ihre Selbstzweifel sind groß, Verlustängste und Angst vor Ablehnung wachsen stetig. „Es ist eine komplette Katastrophe. Ich weiß das und versuche mir zu helfen. Aber niemand hilft mir.“ So sei alles nicht mehr schön, so könne es einfach nicht weitergehen. Luisa denkt auch an die vielen Menschen, die ebenfalls betroffen und alleine sind. „Es kann doch nicht sein, dass es so offensichtlich viel zu wenig Therapieplätze gibt.“

Das System bremst aus

Auch ist sie der Ansicht, dass das Thema Depressionen und psychosomatische Probleme noch immer ein großes Tabu darstellen. „Es wird kaum darüber gesprochen, und für etliche Berufswünsche sollte man eine Therapie auch nicht unbedingt im Lebenslauf haben.“ Das sei absurd und riskant, viele würden deshalb gleich darauf verzichten, sich Hilfe zu suchen. Luisa hat auch ein paar Jahre zu lange gewartet. Jetzt, wo sie endlich ihre Sackgasse sieht, und den Mut hat, umzudrehen, bremst das System sie aus. Nicht mehr lange, das hofft sie immer noch.