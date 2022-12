﻿Trickbetrüger: Hintermänner sitzen in der Türkei und im Libanon

Die Staatsanwaltschaft Hannover nennt Details zur jüngst zerschlagenen Trickbetrüger-Bande. Bei den fünf Gefassten handelt es sich um die mittlere und untere Ebene, die Drahtzieher sitzen aber im Ausland. Auf die Spur kamen die Ermittler der Gruppe durch die Festnahme von Schülern.

Hannover. Die fünf mutmaßlichen Trickbetrüger, die jüngst in Hannover festgenommen wurden, haben als Logistiker und Abholer der Beute fungiert. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Die geschnappten Verdächtigen gaben sich als Polizisten aus. Bei 18 Taten erbeutete die Bande Wertsachen im hohen fünfstelligen Bereich. Die eigentlichen Drahtzieher halten sich allerdings in der Türkei und im Libanon auf, insgesamt werden dem Netzwerk acht Personen zugerechnet.