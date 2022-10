﻿Fünf Messehallen als Notunterkünfte: Hannover bereitet sich auf die Unterbringung von Geflüchteten vor

Notunterkünfte: Erneut will die Stadt Hannover Geflüchtete vorübergehend in Messehallen unterbringen.

Hannover. Die Stadt Hannover bereitet sich auf die Unterbringung von Tausenden Flüchtlingen vor und will jetzt mehrere Notunterkünfte auf dem Messegelände einrichten. Nach Informationen dieser Zeitung plant die Stadtverwaltung, drei Hallen anzumieten, um bis zu 2500 Menschen eine vorübergehende Unterkunft zu geben. „Wir können bestätigen, dass die Landeshauptstadt die Messehallen 7, 8 und 9 zur Unterbringung Geflüchteter nutzen möchte“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Das Land Niedersachsen betreibt bereits zwei Messehallen, in denen insgesamt bis zu 1350 Personen Platz finden.

Derzeit suchen immer mehr Menschen Schutz in Deutschland. Ukrainerinnen und Ukrainer fliehen vor dem Krieg in ihrem Land, aber auch über die sogenannte Balkanroute gelangen mehr Menschen nach Deutschland, vor allem aus Syrien, Afghanistan und afrikanischen Ländern. Gegenüber dem Vorjahr habe sich die Zahl der Migranten auf der Balkanroute gegenüber dem Vorjahr nahezu verdreifacht, ist einem Bericht der EU-Kommission zu entnehmen.

Hannover muss 5.041 Menschen unterbringen

Das Land Niedersachsen rechnet damit, innerhalb der kommenden sechs Monate voraussichtlich 70.000 Geflüchteten Schutz zu gewähren. Daher sind jetzt auch die Kommunen aufgefordert, weitere Personen aufzunehmen. Für Hannover habe das Land eine „Aufnahmeverpflichtung“ von 5.041 Menschen innerhalb des nächsten halben Jahres ausgerechnet, wie das zuständige niedersächsische Innenministerium mitteilt. „Die tatsächlichen wöchentlichen Zuweisungen erfolgen lageangepasst durch die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen“, sagt eine Sprecherin.

Der Druck auf die Behörden steigt, denn bereits jetzt kommen jede Woche sowohl Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine als auch Migranten aus anderen Ländern in Niedersachsen an. In der Messehalle 4 hat das Land eine Erstaufnahmestelle für bis zu 450 Menschen eingerichtet, in Messehalle 5 können bis zu 900 Personen einquartiert werden. Jetzt will die Stadt Hannover drei weitere Hallen belegen.

Neue Aufnahme: Das Land rechnet damit, dass bis zu 70.000 Menschen in den kommenden sechs Monaten Schutz in Niedersachsen suchen. © Quelle: Ole Spata

Messen sollen stattfinden

Noch gebe es Abstimmungsbedarf, heißt es sowohl vonseiten der Stadt Hannover als auch der Messe AG. Klar sei aber, betont ein Messesprecher, dass Veranstaltungen wie die Eurotier im November sowie die Pferd und Jagd im Dezember stattfinden.

Noch gebe es keinen Belegungsplan für die Hallen, sagt Stadtsprecher Möller. Nach Informationen dieser Zeitung will die Stadt in zwei der drei Hallen zunächst 1500 Menschen einquartieren. Sollte der Druck steigen, könnten bis zu 1000 Personen zusätzlich untergebracht werden. Das wäre dadurch möglich, dass die bisher geplanten Einzelbetten zu Doppelstockbetten erweitert werden. Die dritte Halle soll dem Vernehmen nach als eine Art Versorgungshalle dienen. Dort können unter anderem Medikamente gelagert werden. Zudem erwägt die Stadt, Dependancen von Behörden, etwa Sozialamt und Ausländerbehörde, auf dem Messegelände einzurichten.

Betrieb der Notunterkünfte soll Ende November starten

Nach Angaben der Stadt sollen die Notunterkünfte auf dem Messegelände Ende November fertig sein und bis zu zwölf Monate betrieben werden. Die Berufsfeuerwehr soll federführend den Aufbau der Zeltdörfer in den Hallen bewerkstelligen. Genügend Betten, Matratzen, Decken, Spinde, Stühle und Tische seien vorhanden, heißt es. Die Stadt hatte im Frühjahr, als der Krieg in der Ukraine ausbrach, mit der Aufnahme von bis zu 10.000 Vertriebenen gerechnet und genügend Mobilar angeschafft. Am Ende haben viele Kriegsflüchtlinge private Unterkünfte gefunden, sodass die Stadt einen großen Teil der Ausrüstung einlagerte.

Jetzt ist die Stadt darauf angewiesen, dass die Messe-Unterbringung funktioniert. Denn die städtischen Flüchtlingswohnheime, Containerdörfer und Wohnungen sind nahezu voll belegt. Zudem will die Stadt unter allen Umständen vermeiden, Geflüchtete in Turnhallen einzuquartieren. Zum einen weil die Unterkunft kaum Privatsphäre bietet, zum anderen weil Schul- und Vereinssport erheblich eingeschränkt werden müssten.