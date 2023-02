Die Messehalle 9 diente der Stadt Hannover seit Anfang Dezember 2022 als Notunterkunft für Geflüchtete, vor allem aus der Ukraine. Am 20. März muss sie die Immobilie nun an die Messe zurückgeben. Die Stadt verteilt die Geflüchteten schon jetzt auf andere Unterkünfte.

Hannover. Die Stadt hat mit dem Abbau der Notunterkunft für Geflüchtete in der Messehalle 9 begonnen. Hintergrund ist, dass das Mietverhältnis mit der Messe im März endet – die Halle wird für die Hannover Messe im April benötigt. Rückgabetermin ist der 20. März, Geflüchtete verlegt die Stadt bereits in andere Unterkünfte wie an der Nenndorfer Chaussee. Als Reserve hatte die Stadt auch noch die 10.000 Quadratmeter große Messehalle 7 angemietet, auch sie geht an die Messe AG zurück. In der Messehalle 9 waren zuletzt einige Hundert Geflüchtete untergebracht.